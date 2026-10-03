Мясорубка Bosch MFW66020 ProPower
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мясорубка
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
500
Мощность при блокировке вала
1800
Цвет
серый
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
15
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 390 руб.
В наличии
Код товара: 341941
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
11 390 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Мясорубка
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
500
Мощность при блокировке вала
1800
Цвет
серый
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
15
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
3
Длина сетевого шнура
1.5
Насадки
насадка для приготовления колбас, насадка для кеббе, диск для фарша
Соковыжималка
нет
Материал лотка
пластик
Комплектация
документация, лоток, 5 насадок
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
40х29х27
Вес, кг.
5.25
Описание товара Мясорубка Bosch MFW66020 ProPower
Мясорубка Bosch MFW66020 ProPower Высокая надежность, долгий срок службы и техническое совершенство, соответствующие традиционным немецким стандартам качества, которыми славится бренд Bosch. Быстрая сборка, высокая надежность. Резиновые ножки для устойчивости. Функция реверс позволяет провернуть шнек в обратном направлении. Большой загрузочный лоток с толкателем. Отсек для хранения формовочных дисков. Компактный при хранении.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, металлические
Теги товара: для колбас, пластиковые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 10 880 руб.2720 руб. в СплитМясорубка Bosch MFW45020
-
В наличииЦена 10 950 руб.2738 руб. в СплитМясорубка Bosch MFWS609W 2100Вт белый/черный
-
В наличииЦена 12 250 руб.3063 руб. в СплитМясорубка Bosch MFWS440B черный
-
В наличииЦена 17 550 руб. 21 060 руб.4388 руб. в СплитМясорубка Bosch MFWS640B 2100Вт черный
-
В наличииЦена 18 050 руб.4513 руб. в СплитМясорубка Bosch MFW68660 2200Вт черный
-
В наличииЦена 19 160 руб.4790 руб. в СплитМясорубка Bosch MFW68680
-
В наличииЦена 19 350 руб.4838 руб. в СплитМясорубка Bosch MFW68640
Бренд
Тип товара
Мясорубка
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
500
Мощность при блокировке вала
1800
Цвет
серый
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
15
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
3
Длина сетевого шнура
1.5
Насадки
насадка для приготовления колбас, насадка для кеббе, диск для фарша
Развернуть
Соковыжималка
нет
Материал лотка
пластик
Комплектация
документация, лоток, 5 насадок
Страна производитель
Германия
Мясорубка Bosch MFW66020 ProPower Высокая надежность, долгий срок службы и техническое совершенство, соответствующие традиционным немецким стандартам качества, которыми славится бренд Bosch. Быстрая сборка, высокая надежность. Резиновые ножки для устойчивости. Функция реверс позволяет провернуть шнек в обратном направлении. Большой загрузочный лоток с толкателем. Отсек для хранения формовочных дисков. Компактный при хранении.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, металлические
Теги товара: для колбас, пластиковые
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, металлические
Теги товара: для колбас, пластиковые
Мясорубка Bosch MFW66020 ProPower - стоимость товара 11390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мясорубка Bosch MFW66020 ProPower