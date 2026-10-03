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Мясорубка Bosch MFW66020 ProPower купить с доставкой в Москве
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Мясорубка Bosch MFW66020 ProPower

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Мясорубка Bosch MFW66020 ProPower - фото 1
Мясорубка Bosch MFW66020 ProPower - фото 2
Мясорубка Bosch MFW66020 ProPower - фото 3
Мясорубка Bosch MFW66020 ProPower - фото 4
Мясорубка Bosch MFW66020 ProPower - фото 5
Мясорубка Bosch MFW66020 ProPower - фото 6
Мясорубка Bosch MFW66020 ProPower - фото 7
Мясорубка Bosch MFW66020 ProPower - фото 8
Мясорубка Bosch MFW66020 ProPower - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мясорубка
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
500
Мощность при блокировке вала
1800
Цвет
серый
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
15
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
3
  • Мясорубка Bosch MFW66020 ProPower - фото 1
  • Мясорубка Bosch MFW66020 ProPower - фото 2
  • Мясорубка Bosch MFW66020 ProPower - фото 3
  • Мясорубка Bosch MFW66020 ProPower - фото 4
  • Мясорубка Bosch MFW66020 ProPower - фото 5
  • Мясорубка Bosch MFW66020 ProPower - фото 6
  • Мясорубка Bosch MFW66020 ProPower - фото 7
  • Мясорубка Bosch MFW66020 ProPower - фото 8
  • Мясорубка Bosch MFW66020 ProPower - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 390 руб. 
Начислим 183 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 341941
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Мясорубка Bosch MFW66020 ProPower
11 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Мясорубка
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
500
Мощность при блокировке вала
1800
Цвет
серый
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
15
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
3
Длина сетевого шнура
1.5
Насадки
насадка для приготовления колбас, насадка для кеббе, диск для фарша
Соковыжималка
нет
Материал лотка
пластик
Комплектация
документация, лоток, 5 насадок
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
40х29х27
Вес, кг.
5.25

Описание товара Мясорубка Bosch MFW66020 ProPower

Мясорубка Bosch MFW66020 ProPower Высокая надежность, долгий срок службы и техническое совершенство, соответствующие традиционным немецким стандартам качества, которыми славится бренд Bosch. Быстрая сборка, высокая надежность. Резиновые ножки для устойчивости. Функция реверс позволяет провернуть шнек в обратном направлении. Большой загрузочный лоток с толкателем. Отсек для хранения формовочных дисков. Компактный при хранении.

Отзывы о товаре Мясорубка Bosch MFW66020 ProPower




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Мясорубка
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
500
Мощность при блокировке вала
1800
Цвет
серый
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
15
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
3
Длина сетевого шнура
1.5
Насадки
насадка для приготовления колбас, насадка для кеббе, диск для фарша
Развернуть
Соковыжималка
нет
Материал лотка
пластик
Комплектация
документация, лоток, 5 насадок
Страна производитель
Германия
Описание
Мясорубка Bosch MFW66020 ProPower Высокая надежность, долгий срок службы и техническое совершенство, соответствующие традиционным немецким стандартам качества, которыми славится бренд Bosch. Быстрая сборка, высокая надежность. Резиновые ножки для устойчивости. Функция реверс позволяет провернуть шнек в обратном направлении. Большой загрузочный лоток с толкателем. Отсек для хранения формовочных дисков. Компактный при хранении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мясорубка Bosch MFW66020 ProPower - стоимость товара 11390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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