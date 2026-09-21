Мясорубка Bosch MFWS640B 2100Вт черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
2100
Цвет
черный
Система реверса
Да
Максимальная производительность, кг/мин
3.5
Насадки
Насадка для приготовления домашних колбас
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%12 600 руб. 21 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714169
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Характеристики
Бренд
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
2100
Цвет
черный
Система реверса
Да
Максимальная производительность, кг/мин
3.5
Насадки
Насадка для приготовления домашних колбас
Материал лотка
пластик
Размеры в упаковке, см
35х32х29
Вес, кг.
6.1
Описание товара Мясорубка Bosch MFWS640B 2100Вт черный
Мясорубка Bosch MFWS640B 2100Вт черный
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Теги товара: пластиковые
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Бренд
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
2100
Цвет
черный
Система реверса
Да
Максимальная производительность, кг/мин
3.5
Насадки
Насадка для приготовления домашних колбас
Материал лотка
пластик
Мясорубка Bosch MFWS640B 2100Вт черный
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, для колбас, металлические
Теги товара: пластиковые
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, для колбас, металлические
Теги товара: пластиковые
Мясорубка Bosch MFWS640B 2100Вт черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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