Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик, металл
Номинальная мощность
800
Мощность при блокировке вала
2200
Цвет
серый, черный
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
15
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
4.3
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 199491
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насадка-терка, насадка для приготовления колбас, насадка для шинковки, насадка для кеббе, диск для фарша
Соковыжималка
нет
Материал лотка
пластик
Комплектация
6 насадок
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х38х30
Вес, кг.
6.52
Описание товара Мясорубка Bosch MFW68680
Мясорубка Bosch MFW68680
Мясорубка Bosch MFW 68680– удобная и многофункциональная электрическая мясорубка с мощностью 2000 Вт и производительностью переработки продуктов до 4,3 кг в минуту. Модель выполнена из качественного пластика и металла и имеет стильный современный дизайн. В комплекте с Bosch MFW 68680 прилагаются три перфорированных диска для фарша разного диаметра, насадка для кеббе – мясных трубочек, фаршированных начинкой на ваш вкус, насадка для приготовления колбас, а также 2 насадки-терки и 2 насадки для шинковки. Прорезиненные ножки обеспечат устойчивое положение мясорубки на столе. Для безопасной и надежной работы предусмотрена защита двигателя от перегрева. А система реверса позволит легко очистить шнек. Для удобства хранения предусмотрен отсек для насадок
насадка-терка, насадка для приготовления колбас, насадка для шинковки, насадка для кеббе, диск для фарша
Соковыжималка
нет
Материал лотка
пластик
Комплектация
6 насадок
Страна производитель
Китай
Описание
Мясорубка Bosch MFW68680
Мясорубка Bosch MFW 68680– удобная и многофункциональная электрическая мясорубка с мощностью 2000 Вт и производительностью переработки продуктов до 4,3 кг в минуту. Модель выполнена из качественного пластика и металла и имеет стильный современный дизайн. В комплекте с Bosch MFW 68680 прилагаются три перфорированных диска для фарша разного диаметра, насадка для кеббе – мясных трубочек, фаршированных начинкой на ваш вкус, насадка для приготовления колбас, а также 2 насадки-терки и 2 насадки для шинковки. Прорезиненные ножки обеспечат устойчивое положение мясорубки на столе. Для безопасной и надежной работы предусмотрена защита двигателя от перегрева. А система реверса позволит легко очистить шнек. Для удобства хранения предусмотрен отсек для насадок
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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