Мясорубка Korting KMG 0604 X
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Характеристики
Описание товара Мясорубка Korting KMG 0604 X
Мясорубка Korting KMG 0604 X представляет собой мощное и многофункциональное устройство, предназначенное для быстрого и эффективного приготовления фарша, а также других мясных и овощных блюд. Эта модель отличается высокой производительностью, надежностью и удобством использования. Мясорубка Korting KMG 0604 X станет отличным выбором для тех, кто ценит высокую производительность, надежность и многофункциональность в одном устройстве. Она идеально подходит для повседневного использования и приготовления разнообразных мясных и овощных блюд. Высокая производительность Способна перерабатывать до 3,5 кг мяса в минуту, что делает процесс приготовления фарша быстрым и эффективным. Прочный корпус Литой алюминиевый корпус обеспечивает долговечность и надежность устройства. Система реверса Позволяет легко устранять застревания и упрощает процесс эксплуатации. Высококачественные ножи Три диска из нержавеющей стали с различной степенью помола (3 мм, 5 мм, 8 мм) для разных типов фарша. Технология Silence Balance Обеспечивает тихую работу устройства, уровень шума менее 72 дБ. Дополнительные насадки В комплекте насадки для приготовления колбас и кеббе, а также овощерезка с тремя барабанами для различных видов терки и шинковки. Двойная защита двигателя Защита от перегрева и перегрузки для безопасного использования и продления срока службы устройства.
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Теги товара: металлические
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Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, для колбас, пластиковые
Теги товара: металлические
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