Мясорубка Bosch MFW68660 2200Вт черный
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Характеристики
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
металл, пластик
Номинальная мощность
800
Мощность при блокировке вала
2200
Цвет
серебристый, черный
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
5
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
4.3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 65428
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
металл, пластик
Номинальная мощность
800
Мощность при блокировке вала
2200
Цвет
серебристый, черный
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
5
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
4.3
Длина сетевого шнура
1
Насадки
Для приготовления колбас; Для соков; Для шинковки; Терка
Соковыжималка
да
Материал лотка
металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х32х28
Вес, кг.
7.9
Описание товара Мясорубка Bosch MFW68660 2200Вт черный
Мясорубка мощностью 2200 Вт; производительность 4,3 кг/мин; система реверса; насадки: для шинковки, для приготовления колбас, терка, для соков; отсек для хранения шнура; отсек для хранения насадок.
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Теги товара: металлические, пластиковые
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Бренд
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
металл, пластик
Номинальная мощность
800
Мощность при блокировке вала
2200
Цвет
серебристый, черный
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
5
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
4.3
Длина сетевого шнура
1
Насадки
Для приготовления колбас; Для соков; Для шинковки; Терка
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Соковыжималка
да
Материал лотка
металл
Страна производитель
Китай
Мясорубка мощностью 2200 Вт; производительность 4,3 кг/мин; система реверса; насадки: для шинковки, для приготовления колбас, терка, для соков; отсек для хранения шнура; отсек для хранения насадок.
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Теги товара: металлические, пластиковые
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Теги товара: металлические, пластиковые
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