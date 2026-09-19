Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
металл
Номинальная мощность
800
Мощность при блокировке вала
1800
Цвет
серебристый
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
5
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
1.4
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 370906
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для кеббе, для набивки сосисок и колбас, насадка для приготовления колбас, насадка для кеббе, диск для фарша
Материал лотка
металл
Комплектация
мясорубка, коробка для хранения аксессуаров, насадка для кеббе, насадка для колбасы, перфорированный диск, толкатель, аксессуары, документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х31х26
Вес, кг.
6.6
Описание товара Мясорубка Kitfort КТ-2108
Мясорубка Kitfort КТ-2108 оснащена мощным мотором 1800 Вт, что обеспечивает производительность 1.4 кг фарша в минуту! Корпус устройства выполнен из металла. Прибор имеет одну скорость работы. Если вам необходимо удалить застрявшие в мясорубке куски мяса и жилы, не нужно разбирать мясорубку, достаточно лишь просто включить реверс. В комплект входят решётки для фарша различного диаметра, которые позволят сделать как котлеты и бифштексы, так и нежнейшие фрикадельки, например, для детского питания. Насадки для колбас и кеббе используются для приготовления колбасок. Больше не нужно искать место для хранения насадок! Все насадки и толкатель укладываются в специальный лоток для хранения насадок. Корпус и лоток мясорубки легко мыть, все части также легко разбираются и очищаются.
для кеббе, для набивки сосисок и колбас, насадка для приготовления колбас, насадка для кеббе, диск для фарша
Материал лотка
металл
Комплектация
мясорубка, коробка для хранения аксессуаров, насадка для кеббе, насадка для колбасы, перфорированный диск, толкатель, аксессуары, документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Мясорубка Kitfort КТ-2108 оснащена мощным мотором 1800 Вт, что обеспечивает производительность 1.4 кг фарша в минуту! Корпус устройства выполнен из металла. Прибор имеет одну скорость работы. Если вам необходимо удалить застрявшие в мясорубке куски мяса и жилы, не нужно разбирать мясорубку, достаточно лишь просто включить реверс. В комплект входят решётки для фарша различного диаметра, которые позволят сделать как котлеты и бифштексы, так и нежнейшие фрикадельки, например, для детского питания. Насадки для колбас и кеббе используются для приготовления колбасок. Больше не нужно искать место для хранения насадок! Все насадки и толкатель укладываются в специальный лоток для хранения насадок. Корпус и лоток мясорубки легко мыть, все части также легко разбираются и очищаются.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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