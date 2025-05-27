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Мясорубка Bosch MFW45020 купить с доставкой в Москве
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Мясорубка Bosch MFW45020

23 Отзывы
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Мясорубка Bosch MFW45020 - фото 1
Мясорубка Bosch MFW45020 - фото 2
Мясорубка Bosch MFW45020 - фото 3
Мясорубка Bosch MFW45020 - фото 4
Мясорубка Bosch MFW45020 - фото 5
Мясорубка Bosch MFW45020 - фото 6
Мясорубка Bosch MFW45020 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
500
Мощность при блокировке вала
1600
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
0
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
2.7
Насадки
перфорированный диск для фарша, насадка для кеббе, насадка для приготовления колбас
  • Мясорубка Bosch MFW45020 - фото 1
  • Мясорубка Bosch MFW45020 - фото 2
  • Мясорубка Bosch MFW45020 - фото 3
  • Мясорубка Bosch MFW45020 - фото 4
  • Мясорубка Bosch MFW45020 - фото 5
  • Мясорубка Bosch MFW45020 - фото 6
  • Мясорубка Bosch MFW45020 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 38651
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
500
Мощность при блокировке вала
1600
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
0
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
2.7
Мытье в посудомоечной машине
да
Длина сетевого шнура
1.2
Насадки
перфорированный диск для фарша, насадка для кеббе, насадка для приготовления колбас
Соковыжималка
нет
Материал лотка
пластик
Комплектация
лоток, комплект насадок, Толкатель, документация
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х29х29
Вес, кг.
5.5

Описание товара Мясорубка Bosch MFW45020

Мясорубка Bosch MFW 45020 мощность 500 Вт, насадка для приготовления колбас, насадка для кеббе, корпус из пластика, отсек для хранения насадок



Теги товара: пластиковые

Отзывы о товаре Мясорубка Bosch MFW45020

Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Лев А.

Достоинства:


Комментарий:
Вроде подошел :) пока не пробовал, но упаковка хорошая, металл отличный
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Юрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Внешне изготовлен качественно, посмотрим в эксплуатации
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Для Bosch MFW1501/06 подошла идеально
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Максим Т.

Достоинства:


Комментарий:
нож соответствует заявленным характеристикам, но к моей мясорубке не подошёл.
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Классный нож,мясо перемалывает отлично.
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Антон Т.

Достоинства:


Комментарий:
Нож отличный. К мясорубке подошел без проблем, как родной. В комплекте со старой сеткой мясо пошинковали на 5+, включая все отонки и жилки. Покупкой доволен.
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Сергей Ильницкий

Достоинства:


Комментарий:
Нож зверь! Теща рекомендует)
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2025
Антон С.

Достоинства:


Комментарий:
Встал на старую ручную советскую мясорубку. Есть экземпляры со штоком на 9мм. Еще бы найти ровную решетку на 53 мм. Прикладывал к решетке новой, просвета нет, плотное прилегание.
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2025
Фаниса С.

Достоинства:


Комментарий:
Мне нож очень понравился,хорошо прокручивает и прожилки(их конечно кладу в конце,но все же). Не пюрирует,заточен очень хорошо,с предыдущим родным ножом я бы на это количество останавливалась бы раз 500 чтобы почистить,а с этим ножом была пауза только лишь для того чтобы мясорубка не перегрелась.
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2025
Ирина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
На комбайн бош в котором есть мясорубка подошёл идеально ,сразу опробовали, нож отличный,острый , советую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2025
Андрей Е.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный нож для мясорубки Бош
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Вера К.

Достоинства:


Комментарий:
идеально подходит к старой мясорубке филипс прекрасно рубит
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Валерий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Нож действительно очень качественный. Поверхность отполирована до зеркального блеска! Хорошо то что заточка односторонняя. Проверил в работе. Фарш выходит ровной лапшой измельчает прекрасно. Мясорубка BOSH
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
подогнал нож под шнек и режет как масло
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2024
Ольга К.

Достоинства:


Комментарий:
товар на вид отличный. Ещё не пробовали.
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2024
Татьяна Д.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший нож, отлично перемалывает
Источник: Яндекс Маркет
04.12.2024
Владимир Б.

Достоинства:


Комментарий:
На Zelmer type 586 подошло. Узнал сколько наточить старый нож. Оказалось, что не сильно дешевле стоит купить этот. Только что смолол мясо. Отлично сработало. Форма саблевидная (у родного прямые лопасти), это снижает нагрузку на режущую кромку. Теперь вопрос на сколько его хватит.
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2024
Наталья Ш.

Достоинства:


Комментарий:
отличный нож! искала долго, потом просто перестала пользоваться электромясорубкой. решила попробовать и очень довольна!
Источник: Яндекс Маркет
17.11.2024
Игорь М.

Достоинства:


Комментарий:
Для мясорубки Горенье MG1600 подошёл по размерам безупречно
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Внешне всё аккуратно. На шкив оделась "как родная". Ножи наточены. Посмотрим, как поведёт себя при эксплуатации, как быстро затупятся.
Источник: Яндекс Маркет
24.10.2024
Василий Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный нож. То что и искал.
Источник: Яндекс Маркет
15.10.2024
Marina K.

Достоинства:


Комментарий:
Острый нож,подошел к мясорубке филипс hr2726
Источник: Яндекс Маркет
13.10.2024
Ирина Н.

Достоинства:


Комментарий:
Для мясорубки Bosch MFW 45120 подошел, режет отлично.



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
500
Мощность при блокировке вала
1600
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
0
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
2.7
Мытье в посудомоечной машине
да
Длина сетевого шнура
1.2
Насадки
перфорированный диск для фарша, насадка для кеббе, насадка для приготовления колбас
Развернуть
Соковыжималка
нет
Материал лотка
пластик
Комплектация
лоток, комплект насадок, Толкатель, документация
Страна производитель
Китай
Описание
Мясорубка Bosch MFW 45020 мощность 500 Вт, насадка для приготовления колбас, насадка для кеббе, корпус из пластика, отсек для хранения насадок


Теги товара: пластиковые
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Лев А.

Достоинства:


Комментарий:
Вроде подошел :) пока не пробовал, но упаковка хорошая, металл отличный
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Юрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Внешне изготовлен качественно, посмотрим в эксплуатации
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Для Bosch MFW1501/06 подошла идеально
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Максим Т.

Достоинства:


Комментарий:
нож соответствует заявленным характеристикам, но к моей мясорубке не подошёл.
Источник: Яндекс Маркет
17.02.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Классный нож,мясо перемалывает отлично.
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Антон Т.

Достоинства:


Комментарий:
Нож отличный. К мясорубке подошел без проблем, как родной. В комплекте со старой сеткой мясо пошинковали на 5+, включая все отонки и жилки. Покупкой доволен.
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Сергей Ильницкий

Достоинства:


Комментарий:
Нож зверь! Теща рекомендует)
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2025
Антон С.

Достоинства:


Комментарий:
Встал на старую ручную советскую мясорубку. Есть экземпляры со штоком на 9мм. Еще бы найти ровную решетку на 53 мм. Прикладывал к решетке новой, просвета нет, плотное прилегание.
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2025
Фаниса С.

Достоинства:


Комментарий:
Мне нож очень понравился,хорошо прокручивает и прожилки(их конечно кладу в конце,но все же). Не пюрирует,заточен очень хорошо,с предыдущим родным ножом я бы на это количество останавливалась бы раз 500 чтобы почистить,а с этим ножом была пауза только лишь для того чтобы мясорубка не перегрелась.
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2025
Ирина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
На комбайн бош в котором есть мясорубка подошёл идеально ,сразу опробовали, нож отличный,острый , советую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2025
Андрей Е.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный нож для мясорубки Бош
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Вера К.

Достоинства:


Комментарий:
идеально подходит к старой мясорубке филипс прекрасно рубит
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2025
Валерий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Нож действительно очень качественный. Поверхность отполирована до зеркального блеска! Хорошо то что заточка односторонняя. Проверил в работе. Фарш выходит ровной лапшой измельчает прекрасно. Мясорубка BOSH
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
подогнал нож под шнек и режет как масло
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2024
Ольга К.

Достоинства:


Комментарий:
товар на вид отличный. Ещё не пробовали.
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2024
Татьяна Д.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший нож, отлично перемалывает
Источник: Яндекс Маркет
04.12.2024
Владимир Б.

Достоинства:


Комментарий:
На Zelmer type 586 подошло. Узнал сколько наточить старый нож. Оказалось, что не сильно дешевле стоит купить этот. Только что смолол мясо. Отлично сработало. Форма саблевидная (у родного прямые лопасти), это снижает нагрузку на режущую кромку. Теперь вопрос на сколько его хватит.
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2024
Наталья Ш.

Достоинства:


Комментарий:
отличный нож! искала долго, потом просто перестала пользоваться электромясорубкой. решила попробовать и очень довольна!
Источник: Яндекс Маркет
17.11.2024
Игорь М.

Достоинства:


Комментарий:
Для мясорубки Горенье MG1600 подошёл по размерам безупречно
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Внешне всё аккуратно. На шкив оделась "как родная". Ножи наточены. Посмотрим, как поведёт себя при эксплуатации, как быстро затупятся.
Источник: Яндекс Маркет
24.10.2024
Василий Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный нож. То что и искал.
Источник: Яндекс Маркет
15.10.2024
Marina K.

Достоинства:


Комментарий:
Острый нож,подошел к мясорубке филипс hr2726
Источник: Яндекс Маркет
13.10.2024
Ирина Н.

Достоинства:


Комментарий:
Для мясорубки Bosch MFW 45120 подошел, режет отлично.


Мясорубка Bosch MFW45020 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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