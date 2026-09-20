Мясорубка Polaris PMG 2582
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
500
Мощность при блокировке вала
2500
Цвет
черный
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
5
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
2.7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 100 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 571372
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
500
Мощность при блокировке вала
2500
Цвет
черный
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
5
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
2.7
Длина сетевого шнура
1
Насадки
3 диска для фарша / 3, 5 и 7 мм /для кеббе для домашних колбас
Соковыжималка
нет
Материал лотка
металл
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
27х23х23
Вес, кг.
3.98
Описание товара Мясорубка Polaris PMG 2582
Стальная система крепления. Нескользящие ножки. 3 диска из нержавеющей стали: 3 мм, 5 мм, 7 мм. Металлический лоток для мяса. Пластиковый толкатель. Насадка для приготовления колбас. Насадка для кеббе.
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Теги товара: пластиковые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
500
Мощность при блокировке вала
2500
Цвет
черный
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
5
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
2.7
Длина сетевого шнура
1
Насадки
3 диска для фарша / 3, 5 и 7 мм /для кеббе для домашних колбас
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Соковыжималка
нет
Материал лотка
металл
Страна производитель
Россия
Стальная система крепления. Нескользящие ножки. 3 диска из нержавеющей стали: 3 мм, 5 мм, 7 мм. Металлический лоток для мяса. Пластиковый толкатель. Насадка для приготовления колбас. Насадка для кеббе.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, для колбас, металлические
Теги товара: пластиковые
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, для колбас, металлические
Теги товара: пластиковые
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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