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Мясорубка Rondell RDE-1456 3000Вт черный купить с доставкой в Москве
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Мясорубка Rondell RDE-1456 3000Вт черный

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Мясорубка Rondell RDE-1456 3000Вт черный - фото 1
Мясорубка Rondell RDE-1456 3000Вт черный - фото 2
Мясорубка Rondell RDE-1456 3000Вт черный - фото 3
Мясорубка Rondell RDE-1456 3000Вт черный - фото 4
Мясорубка Rondell RDE-1456 3000Вт черный - фото 5
Мясорубка Rondell RDE-1456 3000Вт черный - фото 6
Мясорубка Rondell RDE-1456 3000Вт черный - фото 7
Мясорубка Rondell RDE-1456 3000Вт черный - фото 8
Мясорубка Rondell RDE-1456 3000Вт черный - фото 9
Мясорубка Rondell RDE-1456 3000Вт черный - фото 10
Мясорубка Rondell RDE-1456 3000Вт черный - фото 11
Мясорубка Rondell RDE-1456 3000Вт черный - фото 12
Мясорубка Rondell RDE-1456 3000Вт черный - фото 13
Мясорубка Rondell RDE-1456 3000Вт черный - фото 14
Мясорубка Rondell RDE-1456 3000Вт черный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
алюминий
Номинальная мощность
600
Мощность при блокировке вала
3000
Цвет
черный
Система реверса
Да
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
3.5
Насадки
для кеббе, для сосисок, диск для фарша (3 шт.)
  • Мясорубка Rondell RDE-1456 3000Вт черный - фото 1
  • Мясорубка Rondell RDE-1456 3000Вт черный - фото 2
  • Мясорубка Rondell RDE-1456 3000Вт черный - фото 3
  • Мясорубка Rondell RDE-1456 3000Вт черный - фото 4
  • Мясорубка Rondell RDE-1456 3000Вт черный - фото 5
  • Мясорубка Rondell RDE-1456 3000Вт черный - фото 6
  • Мясорубка Rondell RDE-1456 3000Вт черный - фото 7
  • Мясорубка Rondell RDE-1456 3000Вт черный - фото 8
  • Мясорубка Rondell RDE-1456 3000Вт черный - фото 9
  • Мясорубка Rondell RDE-1456 3000Вт черный - фото 10
  • Мясорубка Rondell RDE-1456 3000Вт черный - фото 11
  • Мясорубка Rondell RDE-1456 3000Вт черный - фото 12
  • Мясорубка Rondell RDE-1456 3000Вт черный - фото 13
  • Мясорубка Rondell RDE-1456 3000Вт черный - фото 14
  • Мясорубка Rondell RDE-1456 3000Вт черный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
9 990 руб.  17 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703468
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Характеристики

Бренд
Rondell
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
алюминий
Номинальная мощность
600
Мощность при блокировке вала
3000
Цвет
черный
Система реверса
Да
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
3.5
Длина сетевого шнура
1.3
Насадки
для кеббе, для сосисок, диск для фарша (3 шт.)
Материал лотка
металл
Комплектация
мясорубка, документация, комплект насадок, толкатель, аксессуары, документация, упаковка
Размеры в упаковке, см
35х25х22
Вес, кг.
5.61

Описание товара Мясорубка Rondell RDE-1456 3000Вт черный

Мясорубка RDE-1456 с максимальной мощностью 3000 Вт за считанные минуты превращает мясо, птицу или рыбу в идеальный фарш для любых блюд. В комплекте мясорубки идут две насадки, которые позволяют легко и быстро приготовить сосиски и кеббе в домашних условиях. DC мотор обеспечивает высокое удобство использования за счет своей производительности и низкого уровня шума. Литой алюминиевый корпус высокого качества не только прост в уходе, но и обеспечивает долговечность и высокую надежность во время работы. Рабочее лезвие мясорубки и 3 диска для измельчения изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, поэтому будут служить вам на протяжении многих лет. Для эффективного очищения ножа предусмотрена функция «Реверс». Удобный толкатель для продуктов обеспечивает безопасное использование мясорубки, а специальный отсек внутри корпуса прибора позволяет экономить пространство при хранении насадок. Чтобы мясорубка не скользила по столу в процессе работы, её корпус оснащен прорезиненными ножками. В случае перегрева или перегрузки, устройство автоматически отключается. Купите мясорубку RDE-1456, и готовьте с удовольствием!

Отзывы о товаре Мясорубка Rondell RDE-1456 3000Вт черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Rondell
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
алюминий
Номинальная мощность
600
Мощность при блокировке вала
3000
Цвет
черный
Система реверса
Да
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
3.5
Длина сетевого шнура
1.3
Насадки
для кеббе, для сосисок, диск для фарша (3 шт.)
Материал лотка
металл
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Комплектация
мясорубка, документация, комплект насадок, толкатель, аксессуары, документация, упаковка
Описание
Мясорубка RDE-1456 с максимальной мощностью 3000 Вт за считанные минуты превращает мясо, птицу или рыбу в идеальный фарш для любых блюд. В комплекте мясорубки идут две насадки, которые позволяют легко и быстро приготовить сосиски и кеббе в домашних условиях. DC мотор обеспечивает высокое удобство использования за счет своей производительности и низкого уровня шума. Литой алюминиевый корпус высокого качества не только прост в уходе, но и обеспечивает долговечность и высокую надежность во время работы. Рабочее лезвие мясорубки и 3 диска для измельчения изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, поэтому будут служить вам на протяжении многих лет. Для эффективного очищения ножа предусмотрена функция «Реверс». Удобный толкатель для продуктов обеспечивает безопасное использование мясорубки, а специальный отсек внутри корпуса прибора позволяет экономить пространство при хранении насадок. Чтобы мясорубка не скользила по столу в процессе работы, её корпус оснащен прорезиненными ножками. В случае перегрева или перегрузки, устройство автоматически отключается. Купите мясорубку RDE-1456, и готовьте с удовольствием!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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