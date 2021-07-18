Мясорубка Polaris PMG 2561 черный/серебристый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мясорубка Polaris PMG 2561 черный/серебристый
Описание товара Мясорубка Polaris PMG 2561 черный/серебристый Мясорубка Polaris PMG 2561 Обладая мощностью 2500 Вт, мясорубка Polaris PMG 2561 за одну минуту позволит сделать 2.7 кг фарша. Система реверса позволит быстро очистить шнек от жил и косточек. Мясорубка оборудована прорезиненными ножками, которые препятствуют скольжению прибора по поверхности. В комплекте: 2 диска из нержавеющей стали (5 мм, 7 мм), металлический лоток для мяса, пластиковый толкатель, 3 насадки для приготовления колбас разных диаметров, насадка для кеббе, специальное приспособление для быстрой и легкой очистки, овощерезка (3 барабана: крупная терка, мелкая терка для шинкования)‚ лопатка для овощерезки. Смотрите также: Блендеры , Кухонные измельчители , Кухонные комбайны , Миксеры , Мясорубки , Электротерки Теги товара: металлические , пластиковые
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, для колбас
Теги товара: металлические, пластиковые
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Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, для колбас
Теги товара: металлические, пластиковые
Достоинства:
Мясорубка очень быстро и качественно мелет мясо. Покупалась именно как мясорубка, другие насадки мне не нужны. Фарш получается однородный, мясо обрабатывается достаточно быстро. Самое главное - не надо отделять жилки и пленки и замораживать предварительно мясо, как пишут про другие мясорубки. Моя прежняя Мулинекс мясо просто давила, эта именно делает фарш. Я довольна.
Недостатки:
Не нашла.
Комментарий:
Никогда не было техники Полярис, всегда в основном Мулинекс, Филипс, бош. Не ожидала, что все понравится! Долго читала разные отзывы, по этой модели действительно все хорошо.
Отзывы о товаре Мясорубка Polaris PMG 2561 черный/серебристый
Достоинства:
Мясорубка очень быстро и качественно мелет мясо. Покупалась именно как мясорубка, другие насадки мне не нужны. Фарш получается однородный, мясо обрабатывается достаточно быстро. Самое главное - не надо отделять жилки и пленки и замораживать предварительно мясо, как пишут про другие мясорубки. Моя прежняя Мулинекс мясо просто давила, эта именно делает фарш. Я довольна.
Недостатки:
Не нашла.
Комментарий:
Никогда не было техники Полярис, всегда в основном Мулинекс, Филипс, бош. Не ожидала, что все понравится! Долго читала разные отзывы, по этой модели действительно все хорошо.