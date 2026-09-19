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Мясорубка Bosch MFW2510W купить с доставкой в Москве
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Мясорубка Bosch MFW2510W

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Мясорубка Bosch MFW2510W - фото 1
Мясорубка Bosch MFW2510W - фото 2
Мясорубка Bosch MFW2510W - фото 3
Мясорубка Bosch MFW2510W - фото 4
Мясорубка Bosch MFW2510W - фото 5
Мясорубка Bosch MFW2510W - фото 6
Мясорубка Bosch MFW2510W - фото 7
Мясорубка Bosch MFW2510W - фото 8
Мясорубка Bosch MFW2510W - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
350
Мощность при блокировке вала
1500
Цвет
белый
Система реверса
нет
Максимальная производительность, кг/мин
1.7
Насадки
Для приготовления колбас; Кеббе
  • Мясорубка Bosch MFW2510W - фото 1
  • Мясорубка Bosch MFW2510W - фото 2
  • Мясорубка Bosch MFW2510W - фото 3
  • Мясорубка Bosch MFW2510W - фото 4
  • Мясорубка Bosch MFW2510W - фото 5
  • Мясорубка Bosch MFW2510W - фото 6
  • Мясорубка Bosch MFW2510W - фото 7
  • Мясорубка Bosch MFW2510W - фото 8
  • Мясорубка Bosch MFW2510W - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 479779
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
350
Мощность при блокировке вала
1500
Цвет
белый
Система реверса
нет
Максимальная производительность, кг/мин
1.7
Насадки
Для приготовления колбас; Кеббе
Материал лотка
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х24х18
Вес, кг.
1.85

Описание товара Мясорубка Bosch MFW2510W

Мясорубка мощностью 1500 Вт, производительность 1.7 кг/мин, насадки: для приготовления колбас, кеббе, отсек для хранения насадок.



Теги товара: пластиковые

Отзывы о товаре Мясорубка Bosch MFW2510W




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
350
Мощность при блокировке вала
1500
Цвет
белый
Система реверса
нет
Максимальная производительность, кг/мин
1.7
Насадки
Для приготовления колбас; Кеббе
Материал лотка
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Мясорубка мощностью 1500 Вт, производительность 1.7 кг/мин, насадки: для приготовления колбас, кеббе, отсек для хранения насадок.


Теги товара: пластиковые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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