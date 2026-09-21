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Мясорубка Bosch MFWS609W 2100Вт белый/черный купить с доставкой в Москве
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Мясорубка Bosch MFWS609W 2100Вт белый/черный

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Мясорубка Bosch MFWS609W 2100Вт белый/черный - фото 1
Мясорубка Bosch MFWS609W 2100Вт белый/черный - фото 2
Мясорубка Bosch MFWS609W 2100Вт белый/черный - фото 3
Мясорубка Bosch MFWS609W 2100Вт белый/черный - фото 4
Мясорубка Bosch MFWS609W 2100Вт белый/черный - фото 5
Мясорубка Bosch MFWS609W 2100Вт белый/черный - фото 6
Мясорубка Bosch MFWS609W 2100Вт белый/черный - фото 7
Мясорубка Bosch MFWS609W 2100Вт белый/черный - фото 8
Мясорубка Bosch MFWS609W 2100Вт белый/черный - фото 9
Мясорубка Bosch MFWS609W 2100Вт белый/черный - фото 10
Мясорубка Bosch MFWS609W 2100Вт белый/черный - фото 11
Мясорубка Bosch MFWS609W 2100Вт белый/черный - фото 12
Мясорубка Bosch MFWS609W 2100Вт белый/черный - фото 13
Мясорубка Bosch MFWS609W 2100Вт белый/черный - фото 14
Мясорубка Bosch MFWS609W 2100Вт белый/черный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
2100
Цвет
белый
Система реверса
Да
Максимальная производительность, кг/мин
3.5
Насадки
Насадка для приготовления домашних колбас:
  • Мясорубка Bosch MFWS609W 2100Вт белый/черный - фото 1
  • Мясорубка Bosch MFWS609W 2100Вт белый/черный - фото 2
  • Мясорубка Bosch MFWS609W 2100Вт белый/черный - фото 3
  • Мясорубка Bosch MFWS609W 2100Вт белый/черный - фото 4
  • Мясорубка Bosch MFWS609W 2100Вт белый/черный - фото 5
  • Мясорубка Bosch MFWS609W 2100Вт белый/черный - фото 6
  • Мясорубка Bosch MFWS609W 2100Вт белый/черный - фото 7
  • Мясорубка Bosch MFWS609W 2100Вт белый/черный - фото 8
  • Мясорубка Bosch MFWS609W 2100Вт белый/черный - фото 9
  • Мясорубка Bosch MFWS609W 2100Вт белый/черный - фото 10
  • Мясорубка Bosch MFWS609W 2100Вт белый/черный - фото 11
  • Мясорубка Bosch MFWS609W 2100Вт белый/черный - фото 12
  • Мясорубка Bosch MFWS609W 2100Вт белый/черный - фото 13
  • Мясорубка Bosch MFWS609W 2100Вт белый/черный - фото 14
  • Мясорубка Bosch MFWS609W 2100Вт белый/черный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714168
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
2100
Цвет
белый
Система реверса
Да
Максимальная производительность, кг/мин
3.5
Насадки
Насадка для приготовления домашних колбас:
Материал лотка
пластик
Размеры в упаковке, см
36х32х29
Вес, кг.
6.1

Описание товара Мясорубка Bosch MFWS609W 2100Вт белый/черный

Мясорубка Bosch MFWS609W 2100Вт белый/черный



Теги товара: пластиковые

Отзывы о товаре Мясорубка Bosch MFWS609W 2100Вт белый/черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BOSCH
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
2100
Цвет
белый
Система реверса
Да
Максимальная производительность, кг/мин
3.5
Насадки
Насадка для приготовления домашних колбас:
Материал лотка
пластик
Описание
Мясорубка Bosch MFWS609W 2100Вт белый/черный


Теги товара: пластиковые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мясорубка Bosch MFWS609W 2100Вт белый/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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