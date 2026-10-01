Мясорубка Hyundai HY-MG6491 1900Вт черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мясорубка Hyundai HY-MG6491 1900Вт черный
Мясорубка Hyundai HY-MG6491 1900Вт черный Мясорубка Hyundai HY-MG6491 – модель с расширенными функциональными возможностями, которая позволяет готовить фарш, домашние колбасные изделия, а также выполнять нарезку овощей и фруктов. В набор входят 3 перфорированные решетки с отверстиями разного диаметра, 4 насадки для шинковки овощей и фруктов, насадки для приготовления кеббе и колбас. Все насадки можно удобно хранить в специальном отсеке, который предусмотрен в корпусе мясорубки. Среди других особенностей модели Hyundai HY-MG6491 отмечается отсек для хранения сетевого кабеля и устойчивое основание из нескользящего материала.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, для колбас, металлические
Теги товара: пластиковые
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Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, для колбас, металлические
Теги товара: пластиковые
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