Мясорубка Bosch MFW2520W
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Характеристики
Тип товара
Мясорубка
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
350
Мощность при блокировке вала
1500
Цвет
белый
Система реверса
Да
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
1.7
Насадки
насадка для приготовления колбас, насадка для кеббе, диск для фарша
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 345714
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мясорубка
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
350
Мощность при блокировке вала
1500
Цвет
белый
Система реверса
Да
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
1.7
Насадки
насадка для приготовления колбас, насадка для кеббе, диск для фарша
Материал лотка
пластик
Комплектация
насадка для приготовления колбас, насадка для кеббе, диск для фарша, лоток, толкатель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х26
Вес, кг.
4
Описание товара Мясорубка Bosch MFW2520W
Мощность номинальная - 350 Вт (максимальная - 1500 Вт) / Производительность 1.7 кг/мин / Система реверса есть / Материал корпуса пластик / Насадка для приготовления колбас есть /
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Теги товара: для колбас, пластиковые
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Бренд
Тип товара
Мясорубка
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
350
Мощность при блокировке вала
1500
Цвет
белый
Система реверса
Да
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
1.7
Насадки
насадка для приготовления колбас, насадка для кеббе, диск для фарша
Материал лотка
пластик
Комплектация
насадка для приготовления колбас, насадка для кеббе, диск для фарша, лоток, толкатель
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Страна производитель
Китай
Мощность номинальная - 350 Вт (максимальная - 1500 Вт) / Производительность 1.7 кг/мин / Система реверса есть / Материал корпуса пластик / Насадка для приготовления колбас есть /
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, металлические
Теги товара: для колбас, пластиковые
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, металлические
Теги товара: для колбас, пластиковые
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