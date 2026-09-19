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Мясорубка Polaris PMG 2077 RUS графит купить с доставкой в Москве
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Мясорубка Polaris PMG 2077 RUS графит

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Мясорубка Polaris PMG 2077 RUS графит - фото 1
Мясорубка Polaris PMG 2077 RUS графит - фото 2
Мясорубка Polaris PMG 2077 RUS графит - фото 3
Мясорубка Polaris PMG 2077 RUS графит - фото 4
Мясорубка Polaris PMG 2077 RUS графит - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
металл
Номинальная мощность
220
Мощность при блокировке вала
2000
Цвет
серебристый, черный
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
3
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
2
  • Мясорубка Polaris PMG 2077 RUS графит - фото 1
  • Мясорубка Polaris PMG 2077 RUS графит - фото 2
  • Мясорубка Polaris PMG 2077 RUS графит - фото 3
  • Мясорубка Polaris PMG 2077 RUS графит - фото 4
  • Мясорубка Polaris PMG 2077 RUS графит - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 479778
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Характеристики

Бренд
POLARIS
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
металл
Номинальная мощность
220
Мощность при блокировке вала
2000
Цвет
серебристый, черный
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
3
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
2
Мытье в посудомоечной машине
нет
Насадки
насадка терка, насадка для шинковки
Соковыжималка
нет
Материал лотка
пластик
Комплектация
документация, лоток, толкатель, приставка-овощерезка, насадка для шинковки, решетка с диаметром отверстий 7 мм, насадка-терка
Размеры в упаковке, см
35х25х23
Вес, кг.
5.25

Описание товара Мясорубка Polaris PMG 2077 RUS графит

Обладая мощностью 2000 Вт, мясорубка Polaris PMG 2077 за одну минуту позволит сделать 2 килограмма фарша. Система реверса позволит быстро очистить шнек от жил и косточек. Мясорубка оборудована прорезиненными ножками, которые препятствуют скольжению прибора по поверхности. В комплекте: сетка из высококачественной стали (7 мм), овощерезка (2 барабана): крупная терка, терка для шинкования.



Теги товара: металлические

Отзывы о товаре Мясорубка Polaris PMG 2077 RUS графит




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
POLARIS
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
металл
Номинальная мощность
220
Мощность при блокировке вала
2000
Цвет
серебристый, черный
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
3
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
2
Мытье в посудомоечной машине
нет
Насадки
насадка терка, насадка для шинковки
Развернуть
Соковыжималка
нет
Материал лотка
пластик
Комплектация
документация, лоток, толкатель, приставка-овощерезка, насадка для шинковки, решетка с диаметром отверстий 7 мм, насадка-терка
Описание
Обладая мощностью 2000 Вт, мясорубка Polaris PMG 2077 за одну минуту позволит сделать 2 килограмма фарша. Система реверса позволит быстро очистить шнек от жил и косточек. Мясорубка оборудована прорезиненными ножками, которые препятствуют скольжению прибора по поверхности. В комплекте: сетка из высококачественной стали (7 мм), овощерезка (2 барабана): крупная терка, терка для шинкования.


Теги товара: металлические
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Отзывы


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