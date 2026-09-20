Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
300
Мощность при блокировке вала
1900
Цвет
белый
Система реверса
Да
Защита двигателя от перегрузки
да
Насадки
перфорированный диск для фаршанасадка для приготовления колбаснасадка для кеббе
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 571684
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Описание товара Мясорубка Hyundai HY-MG5591 1900Вт серебристый
Мясорубка Hyundai HY-MG5591 1900Вт серебристый
Мясорубка электрическая Hyundai HY-MG5391 устанавливается на прорезиненные ножки, что делает прибор более устойчивым на любой поверхности. Обладая мощностью 1900 Вт, она способна переработать в фарш 2 кг продукта. Такой мощности достаточно, чтобы прошли даже хрящи и жилистые куски. Благодаря реверсивному вращению вы легко освободите шнек от застрявших кусков. Выполнена мясорубка Hyundai HY-MG5391 полностью в пластиковом корпусе. Для проталкивания продуктов в лотке используется специальный толкатель, что исключает контакт рук с режущим элементом. Защита прибор от перегрузки делает его более долговечным, предотвращая скорую поломку.
Мясорубка Hyundai HY-MG5591 1900Вт серебристый
Мясорубка электрическая Hyundai HY-MG5391 устанавливается на прорезиненные ножки, что делает прибор более устойчивым на любой поверхности. Обладая мощностью 1900 Вт, она способна переработать в фарш 2 кг продукта. Такой мощности достаточно, чтобы прошли даже хрящи и жилистые куски. Благодаря реверсивному вращению вы легко освободите шнек от застрявших кусков. Выполнена мясорубка Hyundai HY-MG5391 полностью в пластиковом корпусе. Для проталкивания продуктов в лотке используется специальный толкатель, что исключает контакт рук с режущим элементом. Защита прибор от перегрузки делает его более долговечным, предотвращая скорую поломку.
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