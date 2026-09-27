Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
300
Мощность при блокировке вала
1800
Цвет
белый, красный
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
7
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 596088
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
диск для фарша, насадка для кеббе, насадка для приготовления колбас, насадка для шинковки, насадка-терка
Соковыжималка
нет
Материал лотка
металл
Комплектация
насадка-терка, насадка-шинковка, насадка для кеббе, насадка для колбас, перфорированный диск 2 шт., толкатель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х20
Вес, кг.
2.8
Описание товара Мясорубка Scarlett SC-MG45M23 1800Вт белый/красный
Мясорубка Scarlett SC-MG45M23 1800Вт белый/красный
Электромясорубка Scarlett SC-MG45M23 не только переработает мясо в фарш, но и поможет вам в приготовлении других блюд. Она укомплектована насадками для кеббе, набивки домашних колбасок и барабанами для терки и шинковки овощей. За считаные минуты вы приготовите поджарку для супа или заготовки для салата. Высокая мощность мотора 1800 Вт обеспечивает производительность 2 кг фарша в минуту. Это хорошее решение для тех, кто предпочитает готовить полуфабрикаты впрок. Диски с отверстиями различного диаметра (5 и 7 мм) позволят сделать и нежнейшие фрикадельки, и котлеты, и многие другие блюда. У прибора очень простое управление. Одна кнопка отвечает за включение, выключение и реверс. Если жилки и мясные волокна заблокируют шнек, вы сможете провернуть их обратно, не разбирая мясорубку. Система защиты от перегрева остановит работу и предотвратит поломку мотора. Чтобы второй диск не потерялся, храните их в специальном выдвижном отсеке в нижней части прибора. Сетевой шнур сматывается на держатель в основании корпуса.
диск для фарша, насадка для кеббе, насадка для приготовления колбас, насадка для шинковки, насадка-терка
Развернуть
Соковыжималка
нет
Материал лотка
металл
Комплектация
насадка-терка, насадка-шинковка, насадка для кеббе, насадка для колбас, перфорированный диск 2 шт., толкатель
Страна производитель
Китай
Описание
Мясорубка Scarlett SC-MG45M23 1800Вт белый/красный
Электромясорубка Scarlett SC-MG45M23 не только переработает мясо в фарш, но и поможет вам в приготовлении других блюд. Она укомплектована насадками для кеббе, набивки домашних колбасок и барабанами для терки и шинковки овощей. За считаные минуты вы приготовите поджарку для супа или заготовки для салата. Высокая мощность мотора 1800 Вт обеспечивает производительность 2 кг фарша в минуту. Это хорошее решение для тех, кто предпочитает готовить полуфабрикаты впрок. Диски с отверстиями различного диаметра (5 и 7 мм) позволят сделать и нежнейшие фрикадельки, и котлеты, и многие другие блюда. У прибора очень простое управление. Одна кнопка отвечает за включение, выключение и реверс. Если жилки и мясные волокна заблокируют шнек, вы сможете провернуть их обратно, не разбирая мясорубку. Система защиты от перегрева остановит работу и предотвратит поломку мотора. Чтобы второй диск не потерялся, храните их в специальном выдвижном отсеке в нижней части прибора. Сетевой шнур сматывается на держатель в основании корпуса.
Мясорубка Scarlett SC-MG45M23 1800Вт белый/красный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мясорубка Scarlett SC-MG45M23 1800Вт белый/красный