Мясорубка Белвар Помощница КЭМ-36/220-4-32, 1000 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Мощность при блокировке вала
1000
Цвет
белый
Система реверса
Да
Максимальная производительность, кг/мин
0.6
Соковыжималка
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 495398
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Мощность при блокировке вала
1000
Цвет
белый
Система реверса
Да
Максимальная производительность, кг/мин
0.6
Мытье в посудомоечной машине
да
Соковыжималка
нет
Материал лотка
пластик
Комплектация
для домашней колбасы
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
43х42х23
Вес, кг.
4.3
Описание товара Мясорубка Белвар Помощница КЭМ-36/220-4-32, 1000 Вт
Мощность номинальная - 220 Вт (максимальная - 1000 Вт) / Производительность 0.6 кг/мин / Система реверса есть / Материал корпуса пластик/ Насадка для приготовления колбас есть/ Насадка для шинковки есть/
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Теги товара: пластиковые
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Бренд
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Мощность при блокировке вала
1000
Цвет
белый
Система реверса
Да
Максимальная производительность, кг/мин
0.6
Мытье в посудомоечной машине
да
Соковыжималка
нет
Материал лотка
пластик
Комплектация
для домашней колбасы
Страна производитель
Беларусь
Мощность номинальная - 220 Вт (максимальная - 1000 Вт) / Производительность 0.6 кг/мин / Система реверса есть / Материал корпуса пластик/ Насадка для приготовления колбас есть/ Насадка для шинковки есть/
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Теги товара: пластиковые
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, для колбас, металлические
Теги товара: пластиковые
Мясорубка Белвар Помощница КЭМ-36/220-4-32, 1000 Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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