Top.Mail.Ru
Мясорубка Белвар КЭМ-П2У-302-10 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мясорубка Белвар КЭМ-П2У-302-10

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мясорубка Белвар КЭМ-П2У-302-10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мясорубки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 495401
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Белвар
Тип товара
Мясорубки
Размеры в упаковке, см
40х30х20
Вес, кг.
3

Описание товара Мясорубка Белвар КЭМ-П2У-302-10

Мясорубка Белвар КЭМ-П2У 302-10 – практичное и функциональное устройство. Мясорубка имеет насадку-соковыжималку, насадку для профилирования теста и насадку для набивки колбас. Модель оснащена реверсом.

Отзывы о товаре Мясорубка Белвар КЭМ-П2У-302-10




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Белвар
Тип товара
Мясорубки
Описание
Мясорубка Белвар КЭМ-П2У 302-10 – практичное и функциональное устройство. Мясорубка имеет насадку-соковыжималку, насадку для профилирования теста и насадку для набивки колбас. Модель оснащена реверсом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мясорубка Белвар КЭМ-П2У-302-10 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...