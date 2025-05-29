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Мясорубка Hyundai HY-MG2322 1200Вт черный/серебристый купить с доставкой в Москве
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Мясорубка Hyundai HY-MG2322 1200Вт черный/серебристый

24 Отзывы
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Мясорубка Hyundai HY-MG2322 1200Вт черный/серебристый - фото 1
Мясорубка Hyundai HY-MG2322 1200Вт черный/серебристый - фото 2
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Мясорубка Hyundai HY-MG2322 1200Вт черный/серебристый - фото 5
Мясорубка Hyundai HY-MG2322 1200Вт черный/серебристый - фото 6
Мясорубка Hyundai HY-MG2322 1200Вт черный/серебристый - фото 7
Мясорубка Hyundai HY-MG2322 1200Вт черный/серебристый - фото 8
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Мясорубка Hyundai HY-MG2322 1200Вт черный/серебристый - фото 12
Мясорубка Hyundai HY-MG2322 1200Вт черный/серебристый - фото 13
Мясорубка Hyundai HY-MG2322 1200Вт черный/серебристый - фото 14
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Мясорубка Hyundai HY-MG2322 1200Вт черный/серебристый - фото 21
Мясорубка Hyundai HY-MG2322 1200Вт черный/серебристый - фото 22
Мясорубка Hyundai HY-MG2322 1200Вт черный/серебристый - фото 23
Мясорубка Hyundai HY-MG2322 1200Вт черный/серебристый - фото 24
Мясорубка Hyundai HY-MG2322 1200Вт черный/серебристый - фото 25
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
нержавеющая сталь, пластик
Номинальная мощность
1200
Мощность при блокировке вала
1200
Цвет
черный, серебристый
Система реверса
Да
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
1.2
Насадки
насадки для кеббе и для приготовления домашней колбасы, 3 металлических диска для фарша
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  • Мясорубка Hyundai HY-MG2322 1200Вт черный/серебристый - фото 18
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  • Мясорубка Hyundai HY-MG2322 1200Вт черный/серебристый - фото 20
  • Мясорубка Hyundai HY-MG2322 1200Вт черный/серебристый - фото 21
  • Мясорубка Hyundai HY-MG2322 1200Вт черный/серебристый - фото 22
  • Мясорубка Hyundai HY-MG2322 1200Вт черный/серебристый - фото 23
  • Мясорубка Hyundai HY-MG2322 1200Вт черный/серебристый - фото 24
  • Мясорубка Hyundai HY-MG2322 1200Вт черный/серебристый - фото 25
  • Мясорубка Hyundai HY-MG2322 1200Вт черный/серебристый - фото 26
  • Мясорубка Hyundai HY-MG2322 1200Вт черный/серебристый - фото 27
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  • Мясорубка Hyundai HY-MG2322 1200Вт черный/серебристый - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 518321
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Мясорубки
Максимальная мощность
1200
Прочее
прорезиненные ножки
Функции и особенности
кеббе, домашнии колбаски
Материал корпуса
нержавеющая сталь, пластик
Номинальная мощность
1200
Мощность при блокировке вала
1200
Цвет
черный, серебристый
Система реверса
Да
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
1.2
Длина сетевого шнура
1
Насадки
насадки для кеббе и для приготовления домашней колбасы, 3 металлических диска для фарша
Соковыжималка
нет
Материал лотка
нержавеющая сталь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х26х25
Вес, кг.
2.5

Описание товара Мясорубка Hyundai HY-MG2322 1200Вт черный/серебристый

Металлическое соединение шнека с редуктором обеспечивает повышенный ресурс прибора и способствует долговечности мясорубки.

Отзывы о товаре Мясорубка Hyundai HY-MG2322 1200Вт черный/серебристый

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Валентин Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Аппарат работает, замечаний нет.
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Денис Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мясорубка за такие деньги, работает тихо, мясо крутит отлично!
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
О надежности говорить рано, но внешне красив и эстетичен.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Николаич

Достоинства:


Комментарий:
Мясорубка пришла раньше срока, полный комплект, жена довольна) А вот к службе доставки претензия - коробка в масле как снаружи так и внутри, угол смят. Ребята, я конечно понимаю, что Вам надо быстро и оно не своё, но все-таки аккуратней надо. Проверил, все работает и в прямом вращении и реверс, как будем перерабатывать мясо - дополню отзыв) Продавца рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
машинка зверь, пашет за троих ,
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Роман Г.

Достоинства:


Комментарий:
Всё понравилось.Жаль что не было мяса в комплекте чтобы проверить.Надеюсь прослужит долго
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Нина П.

Достоинства:


Комментарий:
мясорубка хорошая, лёгкая в эксплуатации, простая, в самый раз для домашнего пользования!
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Кирилл Т.

Достоинства:


Комментарий:
Покупал в пределах 3000. Отличная мясорубка. Стыковка шнека металл-металл. Полка для мяса - металл. Собрана хорошо - ничего не болтается, в процессе работы не дребезжит. Работает достаточно быстро, быстрее не надо. Ощущение качественного устройства присутствует. Никаких запахов при первом включении. Лайк
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Людмила О.

Достоинства:


Комментарий:
мотор работает, все в комплекте,спасибо за доставку в такую даль.на север Росии.
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Наталья П.

Достоинства:


Комментарий:
Сильно греется и тогда пахнет пластиком
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Евгений У.

Достоинства:


Комментарий:
Дополняю ! После нескольких месяцев использования.Ничего не почернело ни нож ни аллюминеивые детали.Все в первозданном виде.Моется вообще прекрасно все отмывается от струи воды из под крана.Сперва была вроде как шумноватая на сейчас стала намного тише видимо шестерни притираются.Советую к покупке.Мощная !
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Юлия Е.

Достоинства:


Комментарий:
Мясорубкой довольна , продавец рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2025
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
работает хорошо. прошло пара месяцев, вопросов к качеству пока нет. корпус легко пачкается даже чистыми руками
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2024
Александр Ф.

Достоинства:


Комментарий:
выглядит достойно но ещё не пробовал
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2024
Евгения Н.

Достоинства:


Комментарий:
внешний вид хороший. пластиковая "толкалка" совсем дешёвого качества тонкий пластик. сама мясорубка \'коробка\' легкая,думала что будет тяжелее. Да она не особо тихая) имейте это ввиду! если кто то не любит шум,то это не ваш товар. Насадки мне понравились,самая мелкая прям мелкая-мелкая. мясо ещё не крутила. Думаю что будет в работе не плохо. но если вы часто и много работаете с мясорубкой,то на мой взгляд нужно брать более мощную. А эта для домашнего пользования.
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2024
Виктория Н.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая мясорубка, пользуюсь месяц, крутит отлично.
Источник: Яндекс Маркет
19.12.2024
Николай С.

Достоинства:


Комментарий:
мясорубка порадовала. работает замечательно, а главное шестерни металлические, это важно, говорит о долговечности.
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2024
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
Мясорубки работают исправно!
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2024
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
отличная помощница хоззяйке
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2024
Иван Ш.

Достоинства:


Комментарий:
агрегат нормальный, жена довольная
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2024
Olga

Достоинства:


Комментарий:
мясорубка отличная, все что хотела
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2024
Светлана П.

Достоинства:


Комментарий:
мясорубка перекрутила даже все жилы !!!
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2024
Андрей В.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая мясорубка, немного шумноватая
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2024
Мария Н.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая мясорубка,справляется со своими задачами



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Мясорубки
Максимальная мощность
1200
Прочее
прорезиненные ножки
Функции и особенности
кеббе, домашнии колбаски
Материал корпуса
нержавеющая сталь, пластик
Номинальная мощность
1200
Мощность при блокировке вала
1200
Цвет
черный, серебристый
Система реверса
Да
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
1.2
Развернуть
Длина сетевого шнура
1
Насадки
насадки для кеббе и для приготовления домашней колбасы, 3 металлических диска для фарша
Соковыжималка
нет
Материал лотка
нержавеющая сталь
Страна производитель
Китай
Описание
Металлическое соединение шнека с редуктором обеспечивает повышенный ресурс прибора и способствует долговечности мясорубки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Валентин Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Аппарат работает, замечаний нет.
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Денис Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мясорубка за такие деньги, работает тихо, мясо крутит отлично!
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
О надежности говорить рано, но внешне красив и эстетичен.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Николаич

Достоинства:


Комментарий:
Мясорубка пришла раньше срока, полный комплект, жена довольна) А вот к службе доставки претензия - коробка в масле как снаружи так и внутри, угол смят. Ребята, я конечно понимаю, что Вам надо быстро и оно не своё, но все-таки аккуратней надо. Проверил, все работает и в прямом вращении и реверс, как будем перерабатывать мясо - дополню отзыв) Продавца рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
машинка зверь, пашет за троих ,
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Роман Г.

Достоинства:


Комментарий:
Всё понравилось.Жаль что не было мяса в комплекте чтобы проверить.Надеюсь прослужит долго
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Нина П.

Достоинства:


Комментарий:
мясорубка хорошая, лёгкая в эксплуатации, простая, в самый раз для домашнего пользования!
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Кирилл Т.

Достоинства:


Комментарий:
Покупал в пределах 3000. Отличная мясорубка. Стыковка шнека металл-металл. Полка для мяса - металл. Собрана хорошо - ничего не болтается, в процессе работы не дребезжит. Работает достаточно быстро, быстрее не надо. Ощущение качественного устройства присутствует. Никаких запахов при первом включении. Лайк
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Людмила О.

Достоинства:


Комментарий:
мотор работает, все в комплекте,спасибо за доставку в такую даль.на север Росии.
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Наталья П.

Достоинства:


Комментарий:
Сильно греется и тогда пахнет пластиком
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Евгений У.

Достоинства:


Комментарий:
Дополняю ! После нескольких месяцев использования.Ничего не почернело ни нож ни аллюминеивые детали.Все в первозданном виде.Моется вообще прекрасно все отмывается от струи воды из под крана.Сперва была вроде как шумноватая на сейчас стала намного тише видимо шестерни притираются.Советую к покупке.Мощная !
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Юлия Е.

Достоинства:


Комментарий:
Мясорубкой довольна , продавец рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2025
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
работает хорошо. прошло пара месяцев, вопросов к качеству пока нет. корпус легко пачкается даже чистыми руками
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2024
Александр Ф.

Достоинства:


Комментарий:
выглядит достойно но ещё не пробовал
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2024
Евгения Н.

Достоинства:


Комментарий:
внешний вид хороший. пластиковая "толкалка" совсем дешёвого качества тонкий пластик. сама мясорубка \'коробка\' легкая,думала что будет тяжелее. Да она не особо тихая) имейте это ввиду! если кто то не любит шум,то это не ваш товар. Насадки мне понравились,самая мелкая прям мелкая-мелкая. мясо ещё не крутила. Думаю что будет в работе не плохо. но если вы часто и много работаете с мясорубкой,то на мой взгляд нужно брать более мощную. А эта для домашнего пользования.
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2024
Виктория Н.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая мясорубка, пользуюсь месяц, крутит отлично.
Источник: Яндекс Маркет
19.12.2024
Николай С.

Достоинства:


Комментарий:
мясорубка порадовала. работает замечательно, а главное шестерни металлические, это важно, говорит о долговечности.
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2024
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
Мясорубки работают исправно!
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2024
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
отличная помощница хоззяйке
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2024
Иван Ш.

Достоинства:


Комментарий:
агрегат нормальный, жена довольная
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2024
Olga

Достоинства:


Комментарий:
мясорубка отличная, все что хотела
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2024
Светлана П.

Достоинства:


Комментарий:
мясорубка перекрутила даже все жилы !!!
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2024
Андрей В.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая мясорубка, немного шумноватая
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2024
Мария Н.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая мясорубка,справляется со своими задачами


Мясорубка Hyundai HY-MG2322 1200Вт черный/серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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