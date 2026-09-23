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Мясорубка Scarlett SC-MG45S62 белая с красным купить с доставкой в Москве
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Мясорубка Scarlett SC-MG45S62 белая с красным

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Мясорубка Scarlett SC-MG45S62 белая с красным - фото 1
Мясорубка Scarlett SC-MG45S62 белая с красным - фото 2
Мясорубка Scarlett SC-MG45S62 белая с красным - фото 3
Мясорубка Scarlett SC-MG45S62 белая с красным - фото 4
Мясорубка Scarlett SC-MG45S62 белая с красным - фото 5
Мясорубка Scarlett SC-MG45S62 белая с красным - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мясорубки
  • Мясорубка Scarlett SC-MG45S62 белая с красным - фото 1
  • Мясорубка Scarlett SC-MG45S62 белая с красным - фото 2
  • Мясорубка Scarlett SC-MG45S62 белая с красным - фото 3
  • Мясорубка Scarlett SC-MG45S62 белая с красным - фото 4
  • Мясорубка Scarlett SC-MG45S62 белая с красным - фото 5
  • Мясорубка Scarlett SC-MG45S62 белая с красным - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 494332
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Характеристики

Бренд
Scarlett
Тип товара
Мясорубки
Размеры в упаковке, см
31х27х17
Вес, кг.
3

Описание товара Мясорубка Scarlett SC-MG45S62 белая с красным

С электрической мясорубкой Scarlett SC-MG45S62 вы сможете существенно расширить свои возможности на кухне. Прибор не только измельчает продукты в фарш, но и позволяет делать из него кеббе и колбаски. При номинальной мощности 300 Вт производительность прибора достигает 2 кг/мин. Двигатель модели защищен от перегрузки, а система реверса освобождает от необходимости разбирать прибор, если внутри что-то застряло. Время непрерывного функционирования мясорубки Scarlett SC-MG45S62 составляет 7 мин. Корпус прибора, лоток и толкатель выполнены из пластика.

Отзывы о товаре Мясорубка Scarlett SC-MG45S62 белая с красным




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Scarlett
Тип товара
Мясорубки
Описание
С электрической мясорубкой Scarlett SC-MG45S62 вы сможете существенно расширить свои возможности на кухне. Прибор не только измельчает продукты в фарш, но и позволяет делать из него кеббе и колбаски. При номинальной мощности 300 Вт производительность прибора достигает 2 кг/мин. Двигатель модели защищен от перегрузки, а система реверса освобождает от необходимости разбирать прибор, если внутри что-то застряло. Время непрерывного функционирования мясорубки Scarlett SC-MG45S62 составляет 7 мин. Корпус прибора, лоток и толкатель выполнены из пластика.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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