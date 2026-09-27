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Мясорубка Kitfort КТ-2113-2 белый/желтый купить с доставкой в Москве
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Мясорубка Kitfort КТ-2113-2 белый/желтый

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Мясорубка Kitfort КТ-2113-2 белый/желтый - фото 1
Мясорубка Kitfort КТ-2113-2 белый/желтый - фото 2
Мясорубка Kitfort КТ-2113-2 белый/желтый - фото 3
Мясорубка Kitfort КТ-2113-2 белый/желтый - фото 4
Мясорубка Kitfort КТ-2113-2 белый/желтый - фото 5
Мясорубка Kitfort КТ-2113-2 белый/желтый - фото 6
Мясорубка Kitfort КТ-2113-2 белый/желтый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
300
Мощность при блокировке вала
1000
Цвет
белый
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
5
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
1.2
  • Мясорубка Kitfort КТ-2113-2 белый/желтый - фото 1
  • Мясорубка Kitfort КТ-2113-2 белый/желтый - фото 2
  • Мясорубка Kitfort КТ-2113-2 белый/желтый - фото 3
  • Мясорубка Kitfort КТ-2113-2 белый/желтый - фото 4
  • Мясорубка Kitfort КТ-2113-2 белый/желтый - фото 5
  • Мясорубка Kitfort КТ-2113-2 белый/желтый - фото 6
  • Мясорубка Kitfort КТ-2113-2 белый/желтый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 596004
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
300
Мощность при блокировке вала
1000
Цвет
белый
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
5
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
1.2
Длина сетевого шнура
0.7
Насадки
диск для фарша, насадка для кеббе, насадка для приготовления колбас
Соковыжималка
нет
Материал лотка
пластик
Комплектация
толкатель, насадка для кеббе, насадка для колбас, перфорированный диск 2 шт.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х23х23
Вес, кг.
2.9

Описание товара Мясорубка Kitfort КТ-2113-2 белый/желтый

Только домашний фарш! Компактная мясорубка КТ-2113 оснащена мотором высокой мощности. Эта модель удобна в использовании, отличается высокой производительностью 1,2 кг/мин. Корпус устройства выполнен из приятного на ощупь глянцевого пластика и дополнен цветными деталями. Максимально простое управление Мясорубка имеет 1 скорость работы. Если вам необходимо удалить застрявшие в мясорубке куски мяса и жилы, не нужно разбирать мясорубку, достаточно лишь просто включить реверс. Комплект насадок В комплект мясорубки входят 2 решётки с отверстиями 5 мм и 7 мм для изготовления фарша, специальные насадки для колбас и кеббе. Чтобы воспользоваться мясорубкой, вам необходимо на моторным блок установить загрузочный блок и повернуть для фиксации. Толкатель в комплекте Используйте толкатель для подачи мяса в горловину. Это удобно для равномерной загрузки мясорубки и тщательного перекручивания мяса. Отлаженный процесс! Вместительный лоток позволяет не останавливать процесс перекручивания мяса, так как на него можно положить продукт с запасом. Разборная конструкция Мясорубка легко и быстро собирается и разбирается. Корпус, насадки, загрузочный блок и лоток легко мыть и чистить. Сделайте кухню ярче! Украсьте вашу кухню яркой и компактной мясорубкой! Данная модель легко впишется в любой интерьер благодаря разнообразной цветовой гамме, в которой представлено устройство. Мощность 1000 Вт Производительность 1,2 кг/мин Насадки 4 Уровень шума 80 дБ Длина шнура 0,7 м Размер устройства 281 х 140 х 307 мм Вес устройства 2,3 кг



Теги товара: пластиковые

Отзывы о товаре Мясорубка Kitfort КТ-2113-2 белый/желтый




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
пластик
Номинальная мощность
300
Мощность при блокировке вала
1000
Цвет
белый
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
5
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
1.2
Длина сетевого шнура
0.7
Насадки
диск для фарша, насадка для кеббе, насадка для приготовления колбас
Развернуть
Соковыжималка
нет
Материал лотка
пластик
Комплектация
толкатель, насадка для кеббе, насадка для колбас, перфорированный диск 2 шт.
Страна производитель
Китай
Описание
Только домашний фарш! Компактная мясорубка КТ-2113 оснащена мотором высокой мощности. Эта модель удобна в использовании, отличается высокой производительностью 1,2 кг/мин. Корпус устройства выполнен из приятного на ощупь глянцевого пластика и дополнен цветными деталями. Максимально простое управление Мясорубка имеет 1 скорость работы. Если вам необходимо удалить застрявшие в мясорубке куски мяса и жилы, не нужно разбирать мясорубку, достаточно лишь просто включить реверс. Комплект насадок В комплект мясорубки входят 2 решётки с отверстиями 5 мм и 7 мм для изготовления фарша, специальные насадки для колбас и кеббе. Чтобы воспользоваться мясорубкой, вам необходимо на моторным блок установить загрузочный блок и повернуть для фиксации. Толкатель в комплекте Используйте толкатель для подачи мяса в горловину. Это удобно для равномерной загрузки мясорубки и тщательного перекручивания мяса. Отлаженный процесс! Вместительный лоток позволяет не останавливать процесс перекручивания мяса, так как на него можно положить продукт с запасом. Разборная конструкция Мясорубка легко и быстро собирается и разбирается. Корпус, насадки, загрузочный блок и лоток легко мыть и чистить. Сделайте кухню ярче! Украсьте вашу кухню яркой и компактной мясорубкой! Данная модель легко впишется в любой интерьер благодаря разнообразной цветовой гамме, в которой представлено устройство. Мощность 1000 Вт Производительность 1,2 кг/мин Насадки 4 Уровень шума 80 дБ Длина шнура 0,7 м Размер устройства 281 х 140 х 307 мм Вес устройства 2,3 кг


Теги товара: пластиковые
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Отзывы


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