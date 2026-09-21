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Характеристики
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Номинальная мощность
1800
Мощность при блокировке вала
1800
Цвет
серебристый
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
10
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
2.2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703475
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диски с отверстями диаметром 5 мм и 7 мм компактный размер
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Номинальная мощность
1800
Мощность при блокировке вала
1800
Цвет
серебристый
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
10
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
2.2
Длина сетевого шнура
0.8
Насадки
для колбас, для кеббе, диск для фарша (2 шт.)
Материал лотка
пластик
Комплектация
мясорубка, документация, насадка для кеббе, насадка для колбас, перфорированный дискx2 шт., толкатель, аксессуары, документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х22х22
Вес, кг.
2.58
Описание товара Мясорубка Hyundai HY-MG2214 1800Вт серебристый/черный
Электрическая мясорубка Hyundai HY-MG2214 предназначена для получения мясного фарша, измельчения овощей и прочих пищевых продуктов. Благодаря входящим в комплектацию дополнительным насадкам её также можно использовать для приготовления колбас и кеббе. Мотор мощностью 1800 Вт обеспечивает высокую производительность до 2.2 кг/мин и возможность измельчения продуктов с высокой плотностью. Функция реверса помогает предотвратить застревание мяса в шнеке за счет изменения направления его вращения. Диски для фарша с отверстиями диаметром 5 и 7 мм позволяют регулировать величину помола, что дает возможность готовить блюда с рубленым мясом. Специальные насадки для колбас и кеббе существенно облегчат и ускорят процесс приготовления мясных блюд из фарша. 4-лопастной нож из нержавеющей стали легко справится с измельчением говядины и другого жесткого мяса. Входящий в комплектацию толкатель поможет удобно и безопасно перемещать мясо с лотка в приемную камеру мясорубки. Компактная электромясорубка Hyundai HY-MG2214 не займет много места на кухне и сделает возможным приготовление сразу нескольких видов блюд. Рабочая камера, шнек и нож из высокопрочной нержавеющей стали обеспечат продолжительный срок службы даже при интенсивной эксплуатации.
диски с отверстями диаметром 5 мм и 7 мм компактный размер
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Номинальная мощность
1800
Мощность при блокировке вала
1800
Цвет
серебристый
Система реверса
Да
Максимальное время непрерывной работы
10
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Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
2.2
Длина сетевого шнура
0.8
Насадки
для колбас, для кеббе, диск для фарша (2 шт.)
Материал лотка
пластик
Комплектация
мясорубка, документация, насадка для кеббе, насадка для колбас, перфорированный дискx2 шт., толкатель, аксессуары, документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Электрическая мясорубка Hyundai HY-MG2214 предназначена для получения мясного фарша, измельчения овощей и прочих пищевых продуктов. Благодаря входящим в комплектацию дополнительным насадкам её также можно использовать для приготовления колбас и кеббе. Мотор мощностью 1800 Вт обеспечивает высокую производительность до 2.2 кг/мин и возможность измельчения продуктов с высокой плотностью. Функция реверса помогает предотвратить застревание мяса в шнеке за счет изменения направления его вращения. Диски для фарша с отверстиями диаметром 5 и 7 мм позволяют регулировать величину помола, что дает возможность готовить блюда с рубленым мясом. Специальные насадки для колбас и кеббе существенно облегчат и ускорят процесс приготовления мясных блюд из фарша. 4-лопастной нож из нержавеющей стали легко справится с измельчением говядины и другого жесткого мяса. Входящий в комплектацию толкатель поможет удобно и безопасно перемещать мясо с лотка в приемную камеру мясорубки. Компактная электромясорубка Hyundai HY-MG2214 не займет много места на кухне и сделает возможным приготовление сразу нескольких видов блюд. Рабочая камера, шнек и нож из высокопрочной нержавеющей стали обеспечат продолжительный срок службы даже при интенсивной эксплуатации.
Мясорубка Hyundai HY-MG2214 1800Вт серебристый/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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