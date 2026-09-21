Мясорубка Hyundai HY-MG3144 1800Вт графит/серебристый
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Характеристики
Описание товара Мясорубка Hyundai HY-MG3144 1800Вт графит/серебристый
Мясорубка и овощерезка 2 в 1 Hyundai HY-MG3144 станет отличным помощником на кухне. С её помощью можно не только превратить мясо в фарш, но и мелко нашинковать овощи и другие продукты, а также готовить колбасы и кеббе. Шток мясорубки приводит в действие мотор мощностью 1800 Вт, что гарантирует производительность до 2.2 кг фарша в минуту и однородное перемалывание. Острейший нож из высокопрочной нержавеющей стали легко справится с резкой любых видов мяса. Функция реверса, то есть смены направления вращения шнека, поможет легко решить проблему застревания кусков мяса. Два перфорированных диска с отверстиями диаметром 5 и 7 мм обеспечивают возможность получения фарша разной консистенции для приготовления разных блюд. Дополнительная рабочая камера, барабан и 3 насадки для шинковки помогут быстро измельчить продукты с минимальными усилиями. Насадки для колбас и кеббе облегчает наполнение оболочки при приготовлении сосисок, сарделек и других видов колбасных изделий, а также приготовление фаршированных блюд. Мясорубка Hyundai HY-MG3144 оснащена защитой от перегрева, которая автоматически отключит прибор при блокировке вала. В комплектацию входит толкатель, который делает процесс перемещения мяса с лотка в приемное отверстие максимально удобным и безопасным. Мясорубка с функцией овощерезки Hyundai HY-MG3144 удачно сочетает в себе широкие функциональные возможности и удобство эксплуатации. Управление прибором осуществляется при помощи единственной многопозиционной кнопки, а сборка и подготовка к работе занимают минимум времени.
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Теги товара: пластиковые
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Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, для колбас, металлические
Теги товара: пластиковые
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