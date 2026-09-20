Мясорубка BQ MG1004 Белый-Синий
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Характеристики
Описание товара Мясорубка BQ MG1004 Белый-Синий
Мясорубка BQ — это надежный и эффективный прибор для вашей кухни, разработанный для быстрого и качественного измельчения мяса и других продуктов. Легкая в использовании и обслуживании, эта модель станет незаменимым помощником в приготовлении домашних блюд. С мощностью 2100 Вт и высокой производительностью 2,4 кг в минуту, мясорубка BQ обеспечит быстрое и эффективное измельчение, экономя ваше время и усилия на кухне. Корпус и лоток выполнены из прочного пластика, что делает прибор легким и удобным в перемещении, так как его вес составляет всего 2,65 кг. Мясорубка оснащена системой защиты двигателя от перегрузки, что гарантирует длительный срок службы устройства. Благодаря системе реверса, вы сможете легко справляться с заклиниванием продуктов в процессе работы. Длина сетевого шнура составляет 0,8 метра, что дает свободу в расположении устройства на кухне. Прибор работает непрерывно в течение 5 минут, после чего ему потребуется короткий отдых. Эргономичный дизайн в белом цвете делает мясорубку стильным дополнением к любому интерьеру кухни. Мясорубка BQ — это сочетание функциональности, мощности и современного дизайна для вашего комфорта и удовольствия в процессе готовки.
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Теги товара: пластиковые
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Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, для колбас, металлические
Теги товара: пластиковые
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