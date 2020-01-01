автоподогрев готового кофе визуальный сигнал при необходимости обработки вращающийся фильтродержатель встроенный постоянный фильтр выбор крепости заварки и количества напитка защита от перегрева защита от перегрева и выкипания индикатор включения индикатор образования накипи и функция очистки от накипи индикатор работы индикатор уровня воды индикация включения многоразовый нейлоновый фильтр отсек для хранения кабеля отсрочка старта до 24 часов подсветка дисплея программа для удаления накипи прорезиненные ножки противокапельная система регулировка степени помола система «капля-стоп» стеклянный кофейник съемный держатель для фильтра съемный лоток для сбора капель съемный многоразовый фильтр съемный фильтр таймер отложенного старта