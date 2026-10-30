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Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Розовое Золото-Черный купить с доставкой в Москве
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Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Розовое Золото-Черный

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Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Розовое Золото-Черный - фото 1
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Розовое Золото-Черный - фото 2
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Розовое Золото-Черный - фото 3
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Розовое Золото-Черный - фото 4
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Розовое Золото-Черный - фото 5
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Розовое Золото-Черный - фото 6
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Розовое Золото-Черный - фото 7
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Розовое Золото-Черный - фото 8
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Розовое Золото-Черный - фото 9
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Розовое Золото-Черный - фото 10
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Розовое Золото-Черный - фото 11
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Розовое Золото-Черный - фото 12
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Розовое Золото-Черный - фото 13
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Розовое Золото-Черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый, зерновой
Объём резервуара для воды
0.6
Объем резервуара для кофе
0.032
Цвет
черный
Мощность
600 Вт
Управление
электронное
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Розовое Золото-Черный - фото 1
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Розовое Золото-Черный - фото 2
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Розовое Золото-Черный - фото 3
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Розовое Золото-Черный - фото 4
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Розовое Золото-Черный - фото 5
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Розовое Золото-Черный - фото 6
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Розовое Золото-Черный - фото 7
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Розовое Золото-Черный - фото 8
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Розовое Золото-Черный - фото 9
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Розовое Золото-Черный - фото 10
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Розовое Золото-Черный - фото 11
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Розовое Золото-Черный - фото 12
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Розовое Золото-Черный - фото 13
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Розовое Золото-Черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 100 руб. 
Начислим 82 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 664560
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Розовое Золото-Черный
5 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Кофеварка
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый, зерновой
Материал корпуса
пластик / металл
Объём резервуара для воды
0.6
Объем резервуара для кофе
0.032
Цвет
черный
Длина сетевого шнура
0.7
Мощность
600 Вт
Дисплей
да
Управление
электронное
Автоотключение
да
Плита автоподогрева
да
Встроенная кофемолка
да
Регулировка крепости кофе
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х29х21
Вес, кг.
2.9

Описание товара Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Розовое Золото-Черный

Капельная кофеварка BQ — это идеальное сочетание функциональности и стиля для любителей кофе. С этой кофеваркой вы можете наслаждаться ароматным напитком, используя как молотый, так и зерновой кофе благодаря встроенной кофемолке. Вес устройства составляет всего 2,2 кг, что делает его лёгким и удобным в использовании. Кофеварка оснащена электронным управлением и информативным дисплеем, что обеспечивает простоту и удобство в эксплуатации. Для безопасности и экономии энергии предусмотрена функция автоотключения. Черный цвет корпуса придаёт устройству современный и элегантный вид, отлично вписывающийся в любой интерьер. Объем резервуара для воды составляет 0,6 литра, что позволяет быстро приготовить несколько чашек кофе, идеально подходящих для небольших групп или семей. Нейлоновый фильтр обеспечивает чистоту и улучшает вкус напитка, сокращая использование одноразовых бумажных фильтров. Кофеварка BQ оснащена плитой автоподогрева, которая поддерживает оптимальную температуру кофе, чтобы вы могли наслаждаться горячим напитком в течение длительного времени. Длина сетевого шнура — 0,7 метра, что достаточно для удобного размещения кофеварки на кухне. Эта модель станет незаменимым помощником для всех, кто ценит свежесть и аромат качественного кофе.

Отзывы о товаре Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Розовое Золото-Черный




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Кофеварка
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый, зерновой
Материал корпуса
пластик / металл
Объём резервуара для воды
0.6
Объем резервуара для кофе
0.032
Цвет
черный
Длина сетевого шнура
0.7
Мощность
600 Вт
Дисплей
да
Управление
электронное
Развернуть
Автоотключение
да
Плита автоподогрева
да
Встроенная кофемолка
да
Регулировка крепости кофе
да
Страна производитель
Китай
Описание
Капельная кофеварка BQ — это идеальное сочетание функциональности и стиля для любителей кофе. С этой кофеваркой вы можете наслаждаться ароматным напитком, используя как молотый, так и зерновой кофе благодаря встроенной кофемолке. Вес устройства составляет всего 2,2 кг, что делает его лёгким и удобным в использовании. Кофеварка оснащена электронным управлением и информативным дисплеем, что обеспечивает простоту и удобство в эксплуатации. Для безопасности и экономии энергии предусмотрена функция автоотключения. Черный цвет корпуса придаёт устройству современный и элегантный вид, отлично вписывающийся в любой интерьер. Объем резервуара для воды составляет 0,6 литра, что позволяет быстро приготовить несколько чашек кофе, идеально подходящих для небольших групп или семей. Нейлоновый фильтр обеспечивает чистоту и улучшает вкус напитка, сокращая использование одноразовых бумажных фильтров. Кофеварка BQ оснащена плитой автоподогрева, которая поддерживает оптимальную температуру кофе, чтобы вы могли наслаждаться горячим напитком в течение длительного времени. Длина сетевого шнура — 0,7 метра, что достаточно для удобного размещения кофеварки на кухне. Эта модель станет незаменимым помощником для всех, кто ценит свежесть и аромат качественного кофе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Розовое Золото-Черный - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5100 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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