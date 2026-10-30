Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Розовое Золото-Черный
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Характеристики
Описание товара Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Розовое Золото-Черный
Капельная кофеварка BQ — это идеальное сочетание функциональности и стиля для любителей кофе. С этой кофеваркой вы можете наслаждаться ароматным напитком, используя как молотый, так и зерновой кофе благодаря встроенной кофемолке. Вес устройства составляет всего 2,2 кг, что делает его лёгким и удобным в использовании. Кофеварка оснащена электронным управлением и информативным дисплеем, что обеспечивает простоту и удобство в эксплуатации. Для безопасности и экономии энергии предусмотрена функция автоотключения. Черный цвет корпуса придаёт устройству современный и элегантный вид, отлично вписывающийся в любой интерьер. Объем резервуара для воды составляет 0,6 литра, что позволяет быстро приготовить несколько чашек кофе, идеально подходящих для небольших групп или семей. Нейлоновый фильтр обеспечивает чистоту и улучшает вкус напитка, сокращая использование одноразовых бумажных фильтров. Кофеварка BQ оснащена плитой автоподогрева, которая поддерживает оптимальную температуру кофе, чтобы вы могли наслаждаться горячим напитком в течение длительного времени. Длина сетевого шнура — 0,7 метра, что достаточно для удобного размещения кофеварки на кухне. Эта модель станет незаменимым помощником для всех, кто ценит свежесть и аромат качественного кофе.
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