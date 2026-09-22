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Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM1010 Черный-Стальной купить с доставкой в Москве
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Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM1010 Черный-Стальной

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Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM1010 Черный-Стальной - фото 1
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM1010 Черный-Стальной - фото 2
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM1010 Черный-Стальной - фото 3
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM1010 Черный-Стальной - фото 4
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM1010 Черный-Стальной - фото 5
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM1010 Черный-Стальной - фото 6
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM1010 Черный-Стальной - фото 7
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM1010 Черный-Стальной - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
зерновой/молотый
Объём резервуара для воды
1.2
Объем резервуара для кофе
0.06
Цвет
черный, серебристый
Мощность
1050 Вт
Управление
механическое
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM1010 Черный-Стальной - фото 1
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM1010 Черный-Стальной - фото 2
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM1010 Черный-Стальной - фото 3
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM1010 Черный-Стальной - фото 4
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM1010 Черный-Стальной - фото 5
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM1010 Черный-Стальной - фото 6
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM1010 Черный-Стальной - фото 7
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM1010 Черный-Стальной - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719590
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Кофеварка
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
зерновой/молотый
Материал корпуса
пластик / металл
Объём резервуара для воды
1.2
Объем резервуара для кофе
0.06
Цвет
черный, серебристый
Длина сетевого шнура
0.75
Мощность
1050 Вт
Дисплей
да
Управление
механическое
Подогрев чашек
да
Таймер
да
Автоотключение
да
Плита автоподогрева
да
Встроенная кофемолка
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х33х23
Вес, кг.
3.48

Описание товара Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM1010 Черный-Стальной

Капельная кофеварка BQ — идеальное сочетание стиля, функциональности и надежности. Эта кофеварка привнесет элегантность в любую кухню благодаря своему современному дизайну в черно-серебристых тонах. С весом 2,97 кг, она достаточно компактна, чтобы разместиться в любой кухонной зоне, но при этом обладает всеми необходимыми функциями для приготовления отличного кофе. С кофеваркой BQ вы можете наслаждаться как зерновым, так и молотым кофе, а объем резервуара для воды на 1,2 литра позволяет приготовить достаточное количество напитка для семьи или небольшого офиса. Продуманное механическое управление и наличие дисплея делают процесс приготовления кофе максимально понятным и удобным. Особенности этой модели включают в себя функцию подогрева чашек, которая сохранит ваш кофе горячим дольше, а также встроенный таймер, позволяющий заранее задавать время приготовления напитка. Автоматическое отключение гарантирует безопасность использования. Кофеварка оснащена нейлоновым фильтром, который легко очищается и обеспечивает чистоту и насыщенность вкуса вашего кофе. Резервуар для кофе объемом 0,06 литра позволяет вам наслаждаться свежеприготовленным напитком без лишнего ожидания. Длина сетевого шнура 0,75 метра делает установку устройства более гибкой и удобной. Капельная кофеварка BQ — это надежный помощник для всех любителей кофе, который обеспечивает качественное приготовление напитка и добавляет комфорт в повседневные ритуалы.

Отзывы о товаре Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM1010 Черный-Стальной




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Кофеварка
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
зерновой/молотый
Материал корпуса
пластик / металл
Объём резервуара для воды
1.2
Объем резервуара для кофе
0.06
Цвет
черный, серебристый
Длина сетевого шнура
0.75
Мощность
1050 Вт
Дисплей
да
Управление
механическое
Развернуть
Подогрев чашек
да
Таймер
да
Автоотключение
да
Плита автоподогрева
да
Встроенная кофемолка
да
Страна производитель
Китай
Описание
Капельная кофеварка BQ — идеальное сочетание стиля, функциональности и надежности. Эта кофеварка привнесет элегантность в любую кухню благодаря своему современному дизайну в черно-серебристых тонах. С весом 2,97 кг, она достаточно компактна, чтобы разместиться в любой кухонной зоне, но при этом обладает всеми необходимыми функциями для приготовления отличного кофе. С кофеваркой BQ вы можете наслаждаться как зерновым, так и молотым кофе, а объем резервуара для воды на 1,2 литра позволяет приготовить достаточное количество напитка для семьи или небольшого офиса. Продуманное механическое управление и наличие дисплея делают процесс приготовления кофе максимально понятным и удобным. Особенности этой модели включают в себя функцию подогрева чашек, которая сохранит ваш кофе горячим дольше, а также встроенный таймер, позволяющий заранее задавать время приготовления напитка. Автоматическое отключение гарантирует безопасность использования. Кофеварка оснащена нейлоновым фильтром, который легко очищается и обеспечивает чистоту и насыщенность вкуса вашего кофе. Резервуар для кофе объемом 0,06 литра позволяет вам наслаждаться свежеприготовленным напитком без лишнего ожидания. Длина сетевого шнура 0,75 метра делает установку устройства более гибкой и удобной. Капельная кофеварка BQ — это надежный помощник для всех любителей кофе, который обеспечивает качественное приготовление напитка и добавляет комфорт в повседневные ритуалы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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