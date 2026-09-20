Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Стальной-Черный
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Характеристики
Описание товара Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM7000 Стальной-Черный
Капельная кофеварка BQ – это сочетание стиля, функциональности и удобства использования. В элегантном корпусе с черным и серебристым покрытием, эта кофеварка станет эффектным дополнением к интерьеру любой современной кухни. С весом всего 2,2 кг, устройство компактно и не займет много места на кухонной столешнице. Длина сетевого шнура составляет 0,7 м, что обеспечивает гибкость при размещении. Кофеварка предназначена как для молотого, так и для зернового кофе, благодаря встроенной кофемолке, что позволяет выбрать кофе по вкусу и настроению. Электронное управление с интуитивно понятным дисплеем обеспечивает легкость в управлении. Объем резервуара для воды составляет 0,6 литра, что идеально подходит для небольшой семьи или использования в офисе. Нейлоновый фильтр гарантирует чистоту и отсутствие примесей в каждой чашке, а объем резервуара для готового кофе составляет 0,032 литра, что равняется одной стандартной чашке — идеальное количество для одного приготовления. Кофеварка BQ оснащена рядом удобных функций, таких как автоотключение для экономии электроэнергии и обеспечения безопасности. Плита автоподогрева поддерживает температуру свежеприготовленного кофе на протяжении длительного времени, позволяя наслаждаться горячим напитком в любой момент. Все эти характеристики делают капельную кофеварку BQ надежным помощником для истинных ценителей свежего и ароматного кофе.
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