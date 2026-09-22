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Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM1009 Черный-Стальной купить с доставкой в Москве
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Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM1009 Черный-Стальной

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Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM1009 Черный-Стальной - фото 1
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM1009 Черный-Стальной - фото 2
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM1009 Черный-Стальной - фото 3
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM1009 Черный-Стальной - фото 4
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM1009 Черный-Стальной - фото 5
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM1009 Черный-Стальной - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый, зерновой
Объём резервуара для воды
0.625
Объем резервуара для кофе
0.075
Цвет
черный
Мощность
700 Вт
Управление
электронное
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM1009 Черный-Стальной - фото 1
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM1009 Черный-Стальной - фото 2
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM1009 Черный-Стальной - фото 3
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM1009 Черный-Стальной - фото 4
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM1009 Черный-Стальной - фото 5
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM1009 Черный-Стальной - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719589
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Кофеварка
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый, зерновой
Материал корпуса
пластик, металл
Объём резервуара для воды
0.625
Объем резервуара для кофе
0.075
Цвет
черный
Длина сетевого шнура
1.15
Мощность
700 Вт
Управление
электронное
Автоотключение
да
Плита автоподогрева
да
Встроенная кофемолка
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х31х21
Вес, кг.
2.88

Описание товара Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM1009 Черный-Стальной

Представляем капельную кофеварку BQ — идеальное решение для любителей свежемолотого кофе. Эта стильная кофеварка весом 2,15 кг выполнена в элегантном черном цвете и способна стать ярким дополнением к любому интерьеру. BQ поддерживает использование как молотого, так и зернового кофе, а встроенная кофемолка обеспечивает максимальное сохранение аромата и качества зёрен. Кофеварка оснащена резервуаром для воды объемом 0,625 литра и резервуаром для кофе объемом 0,075 литра, что позволяет приготовить несколько чашек кофе за раз. Нейлоновый фильтр гарантирует чистоту и гладкость напитка, а его долговечность и простота в уходе порадуют всех пользователей. Электронное управление делает процесс приготовления кофе удобным и быстрым. Функция автоотключения способствует экономии энергии и безопасности устройства. Плита автоподогрева сохранит ваш кофе горячим и готовым к подаче в течение длительного времени, а сетевой шнур длиной 1,15 метра обеспечивает удобство размещения кофеварки на кухне. Капельная кофеварка BQ — это сочетание функциональности, стиля и качества, которое подарит вам незабываемые моменты наслаждения любимым напитком каждый день.

Отзывы о товаре Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM1009 Черный-Стальной




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Кофеварка
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый, зерновой
Материал корпуса
пластик, металл
Объём резервуара для воды
0.625
Объем резервуара для кофе
0.075
Цвет
черный
Длина сетевого шнура
1.15
Мощность
700 Вт
Управление
электронное
Автоотключение
да
Развернуть
Плита автоподогрева
да
Встроенная кофемолка
да
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем капельную кофеварку BQ — идеальное решение для любителей свежемолотого кофе. Эта стильная кофеварка весом 2,15 кг выполнена в элегантном черном цвете и способна стать ярким дополнением к любому интерьеру. BQ поддерживает использование как молотого, так и зернового кофе, а встроенная кофемолка обеспечивает максимальное сохранение аромата и качества зёрен. Кофеварка оснащена резервуаром для воды объемом 0,625 литра и резервуаром для кофе объемом 0,075 литра, что позволяет приготовить несколько чашек кофе за раз. Нейлоновый фильтр гарантирует чистоту и гладкость напитка, а его долговечность и простота в уходе порадуют всех пользователей. Электронное управление делает процесс приготовления кофе удобным и быстрым. Функция автоотключения способствует экономии энергии и безопасности устройства. Плита автоподогрева сохранит ваш кофе горячим и готовым к подаче в течение длительного времени, а сетевой шнур длиной 1,15 метра обеспечивает удобство размещения кофеварки на кухне. Капельная кофеварка BQ — это сочетание функциональности, стиля и качества, которое подарит вам незабываемые моменты наслаждения любимым напитком каждый день.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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