Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM1009 Черный-Стальной
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Характеристики
Описание товара Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM1009 Черный-Стальной
Представляем капельную кофеварку BQ — идеальное решение для любителей свежемолотого кофе. Эта стильная кофеварка весом 2,15 кг выполнена в элегантном черном цвете и способна стать ярким дополнением к любому интерьеру. BQ поддерживает использование как молотого, так и зернового кофе, а встроенная кофемолка обеспечивает максимальное сохранение аромата и качества зёрен. Кофеварка оснащена резервуаром для воды объемом 0,625 литра и резервуаром для кофе объемом 0,075 литра, что позволяет приготовить несколько чашек кофе за раз. Нейлоновый фильтр гарантирует чистоту и гладкость напитка, а его долговечность и простота в уходе порадуют всех пользователей. Электронное управление делает процесс приготовления кофе удобным и быстрым. Функция автоотключения способствует экономии энергии и безопасности устройства. Плита автоподогрева сохранит ваш кофе горячим и готовым к подаче в течение длительного времени, а сетевой шнур длиной 1,15 метра обеспечивает удобство размещения кофеварки на кухне. Капельная кофеварка BQ — это сочетание функциональности, стиля и качества, которое подарит вам незабываемые моменты наслаждения любимым напитком каждый день.
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