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Кофеварка капельная Rondell 1100-RE-01 1000Вт серебристый/черный купить с доставкой в Москве
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Кофеварка капельная Rondell 1100-RE-01 1000Вт серебристый/черный

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Кофеварка капельная Rondell 1100-RE-01 1000Вт серебристый/черный - фото 1
Кофеварка капельная Rondell 1100-RE-01 1000Вт серебристый/черный - фото 2
Кофеварка капельная Rondell 1100-RE-01 1000Вт серебристый/черный - фото 3
Кофеварка капельная Rondell 1100-RE-01 1000Вт серебристый/черный - фото 4
Кофеварка капельная Rondell 1100-RE-01 1000Вт серебристый/черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый
Объём резервуара для воды
1.25
Объем резервуара для кофе
1.25
Мощность
1000 Вт
Управление
механическое
  • Кофеварка капельная Rondell 1100-RE-01 1000Вт серебристый/черный - фото 1
  • Кофеварка капельная Rondell 1100-RE-01 1000Вт серебристый/черный - фото 2
  • Кофеварка капельная Rondell 1100-RE-01 1000Вт серебристый/черный - фото 3
  • Кофеварка капельная Rondell 1100-RE-01 1000Вт серебристый/черный - фото 4
  • Кофеварка капельная Rondell 1100-RE-01 1000Вт серебристый/черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704160
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Характеристики

Бренд
Rondell
Тип товара
Кофеварка
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый
Материал корпуса
металл, пластик
Объём резервуара для воды
1.25
Объем резервуара для кофе
1.25
Мощность
1000 Вт
Управление
механическое
Подогрев чашек
да
Функции и особенности
противокапельная система
Регулировка крепости кофе
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х29х23
Вес, кг.
2.05

Описание товара Кофеварка капельная Rondell 1100-RE-01 1000Вт серебристый/черный

Ищете надежную и простую в использовании кофеварку, которая будет радовать вас безупречным вкусом каждый день? Кофеварка Rondell RDE-1100 — это идеальное решение для тех, кто ценит классику, качество и удобство. С ней вы сможете легко и быстро приготовить ароматный кофе для себя и всей семьи, наполняя дом уютной атмосферой и бодрящим запахом свежесваренного напитка. Эта модель воплощает в себе проверенную временем технологию капельного типа приготовления, которая гарантирует равномерную экстракцию молотого кофе, раскрывая всю полноту его вкуса и насыщенного аромата. Механическое управление делает процесс приготовления невероятно простым и интуитивно понятным. Вам не нужно разбираться в сложных настройках — одним поворотом переключателя вы запускаете процесс, а кофеварка сделает все сама. Это классика, которая никогда не подводит. Мощность 1000 Вт обеспечивает быстрый нагрев воды и оперативное приготовление даже большого объема кофе. Вместительный кофейник объемом 1.25 литра позволяет приготовить до 12 чашек любимого напитка за один раз, что делает Rondell RDE-1100 прекрасным выбором для офиса или для встречи гостей. Вам больше не придется готовить несколько порций подряд — большую компанию можно будет угостить одновременно. Продуманная конструкция кофеварки включает множество приятных деталей, делающих использование максимально комфортным. Яркий индикатор включения сразу просигнализирует о том, что процесс запущен. Удобный индикатор уровня воды на корпусе позволяет легко контролировать количество залитой жидкости, исключая ошибки и гарантируя идеальное соотношение кофе и воды. Постоянный нейлоновый фильтр не только экономит ваши средства, избавляя от необходимости постоянно покупать бумажные фильтры, но и заботится об окружающей среде, сокращая количество отходов. А противокапельная система надежно предотвращает образование луж и капель на столе в тот момент, когда вы решите извлечь кувшин, чтобы разлить готовый кофе, пока он еще горячий. Стильный дизайн, где сочетаются металлические элементы и высококачественный термостойкий пластик, делает эту кофеварку не просто кухонным прибором, а элегантным акцентом на вашей кухне. Она органично впишется в любой интерьер, от классического до современного. Rondell RDE-1100 создана для тех, кто любит начинать свое утро с идеальной чашки кофе без лишних хлопот. Это ваш верный помощник, который день за днем будет дарить вам моменты наслаждения и заряд бодрости. Простота, надежность и великолепный результат — вот что отличает эту модель.

Отзывы о товаре Кофеварка капельная Rondell 1100-RE-01 1000Вт серебристый/черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Rondell
Тип товара
Кофеварка
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый
Материал корпуса
металл, пластик
Объём резервуара для воды
1.25
Объем резервуара для кофе
1.25
Мощность
1000 Вт
Управление
механическое
Подогрев чашек
да
Функции и особенности
противокапельная система
Регулировка крепости кофе
да
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Ищете надежную и простую в использовании кофеварку, которая будет радовать вас безупречным вкусом каждый день? Кофеварка Rondell RDE-1100 — это идеальное решение для тех, кто ценит классику, качество и удобство. С ней вы сможете легко и быстро приготовить ароматный кофе для себя и всей семьи, наполняя дом уютной атмосферой и бодрящим запахом свежесваренного напитка. Эта модель воплощает в себе проверенную временем технологию капельного типа приготовления, которая гарантирует равномерную экстракцию молотого кофе, раскрывая всю полноту его вкуса и насыщенного аромата. Механическое управление делает процесс приготовления невероятно простым и интуитивно понятным. Вам не нужно разбираться в сложных настройках — одним поворотом переключателя вы запускаете процесс, а кофеварка сделает все сама. Это классика, которая никогда не подводит. Мощность 1000 Вт обеспечивает быстрый нагрев воды и оперативное приготовление даже большого объема кофе. Вместительный кофейник объемом 1.25 литра позволяет приготовить до 12 чашек любимого напитка за один раз, что делает Rondell RDE-1100 прекрасным выбором для офиса или для встречи гостей. Вам больше не придется готовить несколько порций подряд — большую компанию можно будет угостить одновременно. Продуманная конструкция кофеварки включает множество приятных деталей, делающих использование максимально комфортным. Яркий индикатор включения сразу просигнализирует о том, что процесс запущен. Удобный индикатор уровня воды на корпусе позволяет легко контролировать количество залитой жидкости, исключая ошибки и гарантируя идеальное соотношение кофе и воды. Постоянный нейлоновый фильтр не только экономит ваши средства, избавляя от необходимости постоянно покупать бумажные фильтры, но и заботится об окружающей среде, сокращая количество отходов. А противокапельная система надежно предотвращает образование луж и капель на столе в тот момент, когда вы решите извлечь кувшин, чтобы разлить готовый кофе, пока он еще горячий. Стильный дизайн, где сочетаются металлические элементы и высококачественный термостойкий пластик, делает эту кофеварку не просто кухонным прибором, а элегантным акцентом на вашей кухне. Она органично впишется в любой интерьер, от классического до современного. Rondell RDE-1100 создана для тех, кто любит начинать свое утро с идеальной чашки кофе без лишних хлопот. Это ваш верный помощник, который день за днем будет дарить вам моменты наслаждения и заряд бодрости. Простота, надежность и великолепный результат — вот что отличает эту модель.
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