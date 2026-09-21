Кофеварка капельная Starwind STD1212 600Вт черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка капельная
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый
Объём резервуара для воды
1.25
Объем резервуара для кофе
1.25
Цвет
черный
Мощность
600 Вт
Управление
механическое
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%1 640 руб. 1 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702236
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Кофеварка капельная
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый
Материал корпуса
пластик
Объём резервуара для воды
1.25
Объем резервуара для кофе
1.25
Цвет
черный
Мощность
600 Вт
Дисплей
нет
Управление
механическое
Подогрев чашек
нет
Функции и особенности
контроль крепости кофе
Таймер
нет
Плита автоподогрева
да
Встроенная кофемолка
нет
Регулировка крепости кофе
да
Регулировка температуры кофе
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х24х17
Вес, кг.
1.39
Описание товара Кофеварка капельная Starwind STD1212 600Вт черный
Тип капельная / Мощность 600 Вт
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кофеварка капельная
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый
Материал корпуса
пластик
Объём резервуара для воды
1.25
Объем резервуара для кофе
1.25
Цвет
черный
Мощность
600 Вт
Дисплей
нет
Управление
механическое
Подогрев чашек
нет
Развернуть
Функции и особенности
контроль крепости кофе
Таймер
нет
Плита автоподогрева
да
Встроенная кофемолка
нет
Регулировка крепости кофе
да
Регулировка температуры кофе
нет
Страна производитель
Китай
Тип капельная / Мощность 600 Вт
Кофеварка капельная Starwind STD1212 600Вт черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кофеварка капельная Starwind STD1212 600Вт черный