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Кофеварка капельная 1396 Moderna (00M139601AR0) купить с доставкой в Москве
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Кофеварка капельная 1396 Moderna (00M139601AR0)

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Кофеварка капельная 1396 Moderna (00M139601AR0) - фото 1
Кофеварка капельная 1396 Moderna (00M139601AR0) - фото 2
Кофеварка капельная 1396 Moderna (00M139601AR0) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый
Объём резервуара для воды
1.5
Объем резервуара для кофе
1.5
Цвет
черный, серебристый
Мощность
900 Вт
Управление
электронное
  • Кофеварка капельная 1396 Moderna (00M139601AR0) - фото 1
  • Кофеварка капельная 1396 Moderna (00M139601AR0) - фото 2
  • Кофеварка капельная 1396 Moderna (00M139601AR0) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714039
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Характеристики

Бренд
ARIETE
Тип товара
Кофеварка
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый
Материал корпуса
пластик
Объём резервуара для воды
1.5
Объем резервуара для кофе
1.5
Цвет
черный, серебристый
Мощность
900 Вт
Управление
электронное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х29х19
Вес, кг.
2.65

Описание товара Кофеварка капельная 1396 Moderna (00M139601AR0)

Представьте себе утро, которое начинается не с суеты и беготни, а с бодрящего, насыщенного аромата свежесваренного кофе, наполняющего всю кухню. Кофеварка Ariete 1396 — это именно тот надежный помощник, который превращает ежедневный ритуал в подлинное наслаждение, даря заряд бодрости и прекрасного настроения на весь день. Этот элегантный и технологичный прибор создан для тех, кто ценит безупречное качество, удобство и непревзойденный вкус каждого чашечки. Благодаря электронной системе управления и четкому дисплею управление кофеваркой становится невероятно простым и интуитивно понятным. Вы с легкостью можете программировать время приготовления, чтобы проснуться под любимый aroma, или отслеживать процесс приготовления одним взглядом. Больше не нужно гадать, сколько воды осталось — за вас это сделает удобный индикатор уровня воды, встроенный в прозрачный резервуар. Это умный подход к привычным вещам, который экономит ваше время и избавляет от лишних хлопот. Сердце этой модели — ее мощный нагревательный элемент на 900 Вт, который гарантирует быстрое приготовление кофе и идеальное поддержание температуры уже готового напитка. Теперь ваш кофе останется горячим и ароматным до самой последней чашки. Вместительный кофейник объемом 1.5 литра идеально подойдет как для большой семьи, так и для небольшого офиса, позволяя одним нажатием кнопки приготовить достаточное количество напитка для всей компании. Одной из ключевых особенностей Ariete 1396 является использование постоянного нейлонового фильтра. Это не только проявление заботы об окружающей среде, ведь вам больше не нужно постоянно покупать бумажные фильтры, но и гарантия насыщенного вкуса. Постоянный фильтр надежно удерживает даже самые мелкие частички кофейной гущи, обеспечивая кристальную чистоту напитка и раскрывая всю полноту его вкусового букета. А интегрированная противокапельная система позволит вам прервать подачу кофе в любой момент, чтобы налить себе чашечку, не опасаясь пролить на стол или скатерть даже капли. Эргономичный дизайн, прорезиненные ножки для устойчивости и съемные части, упрощающие уход, делают эту кофеварку не просто функциональным устройством, а гармоничным элементом современной кухни. Она создана для динамичной жизни, где каждая минута на счету, но при этом нет места компромиссам в отношении качества. Это ваш персональный бариста, который всегда под рукой. С кофеваркой Ariete 1396 вы получаете не просто прибор, а инвестицию в ваши комфортные утра и приятные паузы в течение дня, наполненные безупречным вкусом и ароматом свежеприготовленного кофе.

Отзывы о товаре Кофеварка капельная 1396 Moderna (00M139601AR0)




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Характеристики
Бренд
ARIETE
Тип товара
Кофеварка
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый
Материал корпуса
пластик
Объём резервуара для воды
1.5
Объем резервуара для кофе
1.5
Цвет
черный, серебристый
Мощность
900 Вт
Управление
электронное
Страна производитель
Китай
Описание
Представьте себе утро, которое начинается не с суеты и беготни, а с бодрящего, насыщенного аромата свежесваренного кофе, наполняющего всю кухню. Кофеварка Ariete 1396 — это именно тот надежный помощник, который превращает ежедневный ритуал в подлинное наслаждение, даря заряд бодрости и прекрасного настроения на весь день. Этот элегантный и технологичный прибор создан для тех, кто ценит безупречное качество, удобство и непревзойденный вкус каждого чашечки. Благодаря электронной системе управления и четкому дисплею управление кофеваркой становится невероятно простым и интуитивно понятным. Вы с легкостью можете программировать время приготовления, чтобы проснуться под любимый aroma, или отслеживать процесс приготовления одним взглядом. Больше не нужно гадать, сколько воды осталось — за вас это сделает удобный индикатор уровня воды, встроенный в прозрачный резервуар. Это умный подход к привычным вещам, который экономит ваше время и избавляет от лишних хлопот. Сердце этой модели — ее мощный нагревательный элемент на 900 Вт, который гарантирует быстрое приготовление кофе и идеальное поддержание температуры уже готового напитка. Теперь ваш кофе останется горячим и ароматным до самой последней чашки. Вместительный кофейник объемом 1.5 литра идеально подойдет как для большой семьи, так и для небольшого офиса, позволяя одним нажатием кнопки приготовить достаточное количество напитка для всей компании. Одной из ключевых особенностей Ariete 1396 является использование постоянного нейлонового фильтра. Это не только проявление заботы об окружающей среде, ведь вам больше не нужно постоянно покупать бумажные фильтры, но и гарантия насыщенного вкуса. Постоянный фильтр надежно удерживает даже самые мелкие частички кофейной гущи, обеспечивая кристальную чистоту напитка и раскрывая всю полноту его вкусового букета. А интегрированная противокапельная система позволит вам прервать подачу кофе в любой момент, чтобы налить себе чашечку, не опасаясь пролить на стол или скатерть даже капли. Эргономичный дизайн, прорезиненные ножки для устойчивости и съемные части, упрощающие уход, делают эту кофеварку не просто функциональным устройством, а гармоничным элементом современной кухни. Она создана для динамичной жизни, где каждая минута на счету, но при этом нет места компромиссам в отношении качества. Это ваш персональный бариста, который всегда под рукой. С кофеваркой Ariete 1396 вы получаете не просто прибор, а инвестицию в ваши комфортные утра и приятные паузы в течение дня, наполненные безупречным вкусом и ароматом свежеприготовленного кофе.
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