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Кофеварка капельная Smeg DCF02BLEU черная купить с доставкой в Москве
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Кофеварка капельная Smeg DCF02BLEU черная

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Кофеварка капельная Smeg DCF02BLEU черная - фото 1
Кофеварка капельная Smeg DCF02BLEU черная - фото 2
Кофеварка капельная Smeg DCF02BLEU черная - фото 3
Кофеварка капельная Smeg DCF02BLEU черная - фото 4
Кофеварка капельная Smeg DCF02BLEU черная - фото 5
Кофеварка капельная Smeg DCF02BLEU черная - фото 6
Кофеварка капельная Smeg DCF02BLEU черная - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый
Объём резервуара для воды
1.4
Цвет
черный
Мощность
1050 Вт
Управление
электронное
  • Кофеварка капельная Smeg DCF02BLEU черная - фото 1
  • Кофеварка капельная Smeg DCF02BLEU черная - фото 2
  • Кофеварка капельная Smeg DCF02BLEU черная - фото 3
  • Кофеварка капельная Smeg DCF02BLEU черная - фото 4
  • Кофеварка капельная Smeg DCF02BLEU черная - фото 5
  • Кофеварка капельная Smeg DCF02BLEU черная - фото 6
  • Кофеварка капельная Smeg DCF02BLEU черная - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 324940
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Характеристики

Бренд
Smeg
Тип товара
Кофеварка
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый
Материал корпуса
пластик, нержавеющая сталь
Объём резервуара для воды
1.4
Цвет
черный
Длина сетевого шнура
1
Мощность
1050 Вт
Дисплей
да
Управление
электронное
Подогрев чашек
нет
Функции и особенности
противокапельная система, индикация уровня воды, нескользящие ножки, функция Aroma (регулировка крепости кофе): легкий или интенсивный, функция 4 чашки, автоматический старт в установленное время, регулировка времени старта, автоматическое поддержание тепла в течение 20 минут, регулировка жесткости воды, световой индикатор очистки от накипи
Таймер
да
Автоотключение
да
Плита автоподогрева
да
Встроенная кофемолка
нет
Регулировка крепости кофе
да
Регулировка температуры кофе
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х33х30
Вес, кг.
5.7

Описание товара Кофеварка капельная Smeg DCF02BLEU черная

Капельная кофеварка Smeg DCF02 идеально подойдёт для приятного пробуждения. Просто установите таймер, чтобы она автоматически приготовила ароматный, тонизирующий напиток утром. Вам останется только наполнить чашку и встретить новый день. Функция Aroma позволяет регулировать уровень крепости кофе – от деликатного и мягкого до насыщенного и бодрящего. Нажмите кнопку и быстро приготовьте четыре чашки напитка. Благодаря этому ваши посиделки с друзьями станут ещё более комфортными. Кофеварка напоминает премиальную бытовую технику 1950-х годов. Однако она собрана из современных компонентов. В ней установлен электронный программатор с LED-дисплеем, который можно использовать в качестве часов.

Отзывы о товаре Кофеварка капельная Smeg DCF02BLEU черная




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Характеристики
Бренд
Smeg
Тип товара
Кофеварка
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый
Материал корпуса
пластик, нержавеющая сталь
Объём резервуара для воды
1.4
Цвет
черный
Длина сетевого шнура
1
Мощность
1050 Вт
Дисплей
да
Управление
электронное
Подогрев чашек
нет
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Функции и особенности
противокапельная система, индикация уровня воды, нескользящие ножки, функция Aroma (регулировка крепости кофе): легкий или интенсивный, функция 4 чашки, автоматический старт в установленное время, регулировка времени старта, автоматическое поддержание тепла в течение 20 минут, регулировка жесткости воды, световой индикатор очистки от накипи
Таймер
да
Автоотключение
да
Плита автоподогрева
да
Встроенная кофемолка
нет
Регулировка крепости кофе
да
Регулировка температуры кофе
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Капельная кофеварка Smeg DCF02 идеально подойдёт для приятного пробуждения. Просто установите таймер, чтобы она автоматически приготовила ароматный, тонизирующий напиток утром. Вам останется только наполнить чашку и встретить новый день. Функция Aroma позволяет регулировать уровень крепости кофе – от деликатного и мягкого до насыщенного и бодрящего. Нажмите кнопку и быстро приготовьте четыре чашки напитка. Благодаря этому ваши посиделки с друзьями станут ещё более комфортными. Кофеварка напоминает премиальную бытовую технику 1950-х годов. Однако она собрана из современных компонентов. В ней установлен электронный программатор с LED-дисплеем, который можно использовать в качестве часов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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