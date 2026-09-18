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Характеристики
Тип товара
Капельные кофеварки
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 324954
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Описание товара Кофеварка капельная Smeg DCF02CREU кремовая
Кремовый корпус в стиле 50-х — находка для любителей ретро-интерьеров, но поклонники бренда Smeg дают модели отличные отзывы не только из-за удачного дизайна. Эта кофемашина укомплектована цифровыми часами и LED-дисплеем. Объем ее стеклянного кувшина — 1400 мл, так что вы можете приготовить за одну заправку до 10 чашек кофе.В комплект входят мерная ложка для молотого кофе и многоразовый фильтр с ручкой, которым очень удобно пользоваться. Нескользящие ножки дают возможность устанавливать кофемашину на любые поверхности — от пластика до полированной нержавеющей стали или искусственного камня. Индикатор покажет, что вашей кофемашине необходима очистка от накипи. Модель также имеет множество вспомогательных функций. У нее есть регулировка жесткости воды, отсрочка старта и старт по таймеру, функция 4 чашки, позволяющая приготовить кофе для всей семьи, cистема против капель. Для регулировки крепости кофе используется функция Aroma, так что вы сможете готовить разный кофе для каждого члена семьи или своих гостей — от очень слабого до суперкрепкого.
Кремовый корпус в стиле 50-х — находка для любителей ретро-интерьеров, но поклонники бренда Smeg дают модели отличные отзывы не только из-за удачного дизайна. Эта кофемашина укомплектована цифровыми часами и LED-дисплеем. Объем ее стеклянного кувшина — 1400 мл, так что вы можете приготовить за одну заправку до 10 чашек кофе.В комплект входят мерная ложка для молотого кофе и многоразовый фильтр с ручкой, которым очень удобно пользоваться. Нескользящие ножки дают возможность устанавливать кофемашину на любые поверхности — от пластика до полированной нержавеющей стали или искусственного камня. Индикатор покажет, что вашей кофемашине необходима очистка от накипи. Модель также имеет множество вспомогательных функций. У нее есть регулировка жесткости воды, отсрочка старта и старт по таймеру, функция 4 чашки, позволяющая приготовить кофе для всей семьи, cистема против капель. Для регулировки крепости кофе используется функция Aroma, так что вы сможете готовить разный кофе для каждого члена семьи или своих гостей — от очень слабого до суперкрепкого.
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