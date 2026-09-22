Кофеварка капельная Smeg DCF02PKEU розовый
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Характеристики
Описание товара Кофеварка капельная Smeg DCF02PKEU розовый
Капельная кофеварка Smeg — это сочетание стильного дизайна и функциональности, идеально подходящее для тех, кто ценит ароматные и насыщенные кофейные напитки. Этот прибор работает с молотым кофе, что позволяет использовать ваш любимый сорт и наслаждаться свежезаваренным напитком каждый день. Кофеварка оснащена металлическим фильтром, который не только обеспечивает хорошую фильтрацию, но и легко очищается, что делает каждое использование максимально удобным. Резервуар для воды вмещает 1,4 литра, что позволяет приготовить до 10 чашек кофе за один раз. Объем резервуара для кофе — 1,25 литра, что также достаточно для удовлетворения потребностей среднестатистической семьи или небольшой компании. Управление кофеваркой осуществляется с помощью интуитивно понятных механических переключателей, а наличие дисплея упрощает контроль за процессом приготовления. Для дополнительного удобства предусмотрены механический таймер и функция регулировки температуры кофе, позволяющие настроить процесс приготовления под индивидуальные предпочтения. Капельная кофеварка Smeg оснащена плитой автоподогрева, которая поддерживает температуру готового напитка, поэтому даже если вы отвлечётесь, ваш кофе останется горячим. Длина сетевого шнура составляет 1 метр, что позволяет удобно разместить прибор в любой части кухни. Вес кофеварки — всего 3,4 кг, что делает её достаточно мобильной для перемещения при необходимости. В дополнение к функциональности, эта модель представлена в различных цветах, чтобы идеально вписаться в интерьер вашей кухни. Независимо от ваших предпочтений, капельная кофеварка Smeg станет стильным и удобным дополнением вашего утра.
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