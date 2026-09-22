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Кофеварка капельная Smeg DCF02PKEU розовый купить с доставкой в Москве
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Кофеварка капельная Smeg DCF02PKEU розовый

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Кофеварка капельная Smeg DCF02PKEU розовый - фото 1
Кофеварка капельная Smeg DCF02PKEU розовый - фото 2
Кофеварка капельная Smeg DCF02PKEU розовый - фото 3
Кофеварка капельная Smeg DCF02PKEU розовый - фото 4
Кофеварка капельная Smeg DCF02PKEU розовый - фото 5
Кофеварка капельная Smeg DCF02PKEU розовый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый
Объём резервуара для воды
1.4
Объем резервуара для кофе
1.25
Мощность
1050
Управление
механическое
  • Кофеварка капельная Smeg DCF02PKEU розовый - фото 1
  • Кофеварка капельная Smeg DCF02PKEU розовый - фото 2
  • Кофеварка капельная Smeg DCF02PKEU розовый - фото 3
  • Кофеварка капельная Smeg DCF02PKEU розовый - фото 4
  • Кофеварка капельная Smeg DCF02PKEU розовый - фото 5
  • Кофеварка капельная Smeg DCF02PKEU розовый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730634
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Характеристики

Бренд
Smeg
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый
Материал корпуса
металл
Объём резервуара для воды
1.4
Объем резервуара для кофе
1.25
Длина сетевого шнура
1
Мощность
1050
Дисплей
да
Управление
механическое
Функции и особенности
дисплей, отсек для шнура, Индикация необходимости очистки от накипи, Ретро-стиль, автоматическое поддержание тепла
Таймер
да
Автоотключение
да
Плита автоподогрева
да
Встроенная кофемолка
нет
Регулировка крепости кофе
да
Регулировка температуры кофе
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х33х30
Вес, кг.
5.8

Описание товара Кофеварка капельная Smeg DCF02PKEU розовый

Капельная кофеварка Smeg — это сочетание стильного дизайна и функциональности, идеально подходящее для тех, кто ценит ароматные и насыщенные кофейные напитки. Этот прибор работает с молотым кофе, что позволяет использовать ваш любимый сорт и наслаждаться свежезаваренным напитком каждый день. Кофеварка оснащена металлическим фильтром, который не только обеспечивает хорошую фильтрацию, но и легко очищается, что делает каждое использование максимально удобным. Резервуар для воды вмещает 1,4 литра, что позволяет приготовить до 10 чашек кофе за один раз. Объем резервуара для кофе — 1,25 литра, что также достаточно для удовлетворения потребностей среднестатистической семьи или небольшой компании. Управление кофеваркой осуществляется с помощью интуитивно понятных механических переключателей, а наличие дисплея упрощает контроль за процессом приготовления. Для дополнительного удобства предусмотрены механический таймер и функция регулировки температуры кофе, позволяющие настроить процесс приготовления под индивидуальные предпочтения. Капельная кофеварка Smeg оснащена плитой автоподогрева, которая поддерживает температуру готового напитка, поэтому даже если вы отвлечётесь, ваш кофе останется горячим. Длина сетевого шнура составляет 1 метр, что позволяет удобно разместить прибор в любой части кухни. Вес кофеварки — всего 3,4 кг, что делает её достаточно мобильной для перемещения при необходимости. В дополнение к функциональности, эта модель представлена в различных цветах, чтобы идеально вписаться в интерьер вашей кухни. Независимо от ваших предпочтений, капельная кофеварка Smeg станет стильным и удобным дополнением вашего утра.

Отзывы о товаре Кофеварка капельная Smeg DCF02PKEU розовый




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Характеристики
Бренд
Smeg
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый
Материал корпуса
металл
Объём резервуара для воды
1.4
Объем резервуара для кофе
1.25
Длина сетевого шнура
1
Мощность
1050
Дисплей
да
Управление
механическое
Функции и особенности
дисплей, отсек для шнура, Индикация необходимости очистки от накипи, Ретро-стиль, автоматическое поддержание тепла
Развернуть
Таймер
да
Автоотключение
да
Плита автоподогрева
да
Встроенная кофемолка
нет
Регулировка крепости кофе
да
Регулировка температуры кофе
да
Страна производитель
Китай
Описание
Капельная кофеварка Smeg — это сочетание стильного дизайна и функциональности, идеально подходящее для тех, кто ценит ароматные и насыщенные кофейные напитки. Этот прибор работает с молотым кофе, что позволяет использовать ваш любимый сорт и наслаждаться свежезаваренным напитком каждый день. Кофеварка оснащена металлическим фильтром, который не только обеспечивает хорошую фильтрацию, но и легко очищается, что делает каждое использование максимально удобным. Резервуар для воды вмещает 1,4 литра, что позволяет приготовить до 10 чашек кофе за один раз. Объем резервуара для кофе — 1,25 литра, что также достаточно для удовлетворения потребностей среднестатистической семьи или небольшой компании. Управление кофеваркой осуществляется с помощью интуитивно понятных механических переключателей, а наличие дисплея упрощает контроль за процессом приготовления. Для дополнительного удобства предусмотрены механический таймер и функция регулировки температуры кофе, позволяющие настроить процесс приготовления под индивидуальные предпочтения. Капельная кофеварка Smeg оснащена плитой автоподогрева, которая поддерживает температуру готового напитка, поэтому даже если вы отвлечётесь, ваш кофе останется горячим. Длина сетевого шнура составляет 1 метр, что позволяет удобно разместить прибор в любой части кухни. Вес кофеварки — всего 3,4 кг, что делает её достаточно мобильной для перемещения при необходимости. В дополнение к функциональности, эта модель представлена в различных цветах, чтобы идеально вписаться в интерьер вашей кухни. Независимо от ваших предпочтений, капельная кофеварка Smeg станет стильным и удобным дополнением вашего утра.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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