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Характеристики
Тип товара
Капельные кофеварки
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 324923
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Описание товара Кофеварка капельная Smeg DCF02PGEU пастельный зеленый
Салатовый корпус этой модели вызывает исключительно приятные ассоциации, а дизайн в стиле 50-х идеально подходит к интерьерам в стиле ретро. В емкость для воды помещается 1,4 литра жидкости. У модели есть cистема против капель, а также немало дополнительных функций, способных порадовать любого кофемана. Например, возможность запрограммировать кофемашину на приготовление кофе ровно в 7 утра — время, когда вы обычно встаете с постели. Или регулировка количества кофе по вашему вкусу. Если вы любите экспериментировать со вкусами и самостоятельно смешивать сорта, то оцените мерную ложечку и удобный многоразовый фильтр с ручкой. Фильтр очень легко очищается и не вносит в аромат и вкус напитка никаких посторонних нот. С помощью функции Aroma можно подобрать оптимальную крепость напитка. А световой индикатор очистки от накипи предупредит, когда придет время позаботиться о кофемашине. Добавьте к перечисленным функциям регулировку жесткости воды и функцию 4 чашки, и вы получите почти идеальную кофеварку для дома, дачи или офиса.
Салатовый корпус этой модели вызывает исключительно приятные ассоциации, а дизайн в стиле 50-х идеально подходит к интерьерам в стиле ретро. В емкость для воды помещается 1,4 литра жидкости. У модели есть cистема против капель, а также немало дополнительных функций, способных порадовать любого кофемана. Например, возможность запрограммировать кофемашину на приготовление кофе ровно в 7 утра — время, когда вы обычно встаете с постели. Или регулировка количества кофе по вашему вкусу. Если вы любите экспериментировать со вкусами и самостоятельно смешивать сорта, то оцените мерную ложечку и удобный многоразовый фильтр с ручкой. Фильтр очень легко очищается и не вносит в аромат и вкус напитка никаких посторонних нот. С помощью функции Aroma можно подобрать оптимальную крепость напитка. А световой индикатор очистки от накипи предупредит, когда придет время позаботиться о кофемашине. Добавьте к перечисленным функциям регулировку жесткости воды и функцию 4 чашки, и вы получите почти идеальную кофеварку для дома, дачи или офиса.
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