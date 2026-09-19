Кофеварка капельная Smeg DCF02RDEU красный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка капельная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 459434
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
44х33х29
Вес, кг.
5.8
Описание товара Кофеварка капельная Smeg DCF02RDEU красный
Кофеварка Smeg DCF02RDEU может приготовить одновременно две чашки, вам доступна функция регулировки крепости напитка, а также жесткости воды. Нержавеющая сталь материал, из которого выполнен незаменимый предмет обихода, а также компактные размеры (высота составляет 36,1 см) дают возможность поставить кофемашину в любое место! Подсвечивающийся дисплей укажет, когда напиток готов, и подаст сигнал, что вода заканчивается.
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Кофеварка Smeg DCF02RDEU может приготовить одновременно две чашки, вам доступна функция регулировки крепости напитка, а также жесткости воды. Нержавеющая сталь материал, из которого выполнен незаменимый предмет обихода, а также компактные размеры (высота составляет 36,1 см) дают возможность поставить кофемашину в любое место! Подсвечивающийся дисплей укажет, когда напиток готов, и подаст сигнал, что вода заканчивается.
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