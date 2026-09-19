Top.Mail.Ru
Кофеварка капельная Smeg DCF02RDEU красный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кофеварка капельная Smeg DCF02RDEU красный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кофеварка капельная Smeg DCF02RDEU - фото 1
Кофеварка капельная Smeg DCF02RDEU - фото 2
Кофеварка капельная Smeg DCF02RDEU - фото 3
Кофеварка капельная Smeg DCF02RDEU - фото 4
Кофеварка капельная Smeg DCF02RDEU - фото 5
Кофеварка капельная Smeg DCF02RDEU - фото 6
Кофеварка капельная Smeg DCF02RDEU - фото 7
Кофеварка капельная Smeg DCF02RDEU - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка капельная
  • Кофеварка капельная Smeg DCF02RDEU - фото 1
  • Кофеварка капельная Smeg DCF02RDEU - фото 2
  • Кофеварка капельная Smeg DCF02RDEU - фото 3
  • Кофеварка капельная Smeg DCF02RDEU - фото 4
  • Кофеварка капельная Smeg DCF02RDEU - фото 5
  • Кофеварка капельная Smeg DCF02RDEU - фото 6
  • Кофеварка капельная Smeg DCF02RDEU - фото 7
  • Кофеварка капельная Smeg DCF02RDEU - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 459434
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Smeg
Тип товара
Кофеварка капельная
Размеры в упаковке, см
44х33х29
Вес, кг.
5.8

Описание товара Кофеварка капельная Smeg DCF02RDEU красный

Кофеварка Smeg DCF02RDEU может приготовить одновременно две чашки, вам доступна функция регулировки крепости напитка, а также жесткости воды. Нержавеющая сталь материал, из которого выполнен незаменимый предмет обихода, а также компактные размеры (высота составляет 36,1 см) дают возможность поставить кофемашину в любое место! Подсвечивающийся дисплей укажет, когда напиток готов, и подаст сигнал, что вода заканчивается.

Отзывы о товаре Кофеварка капельная Smeg DCF02RDEU красный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Smeg
Тип товара
Кофеварка капельная
Описание
Кофеварка Smeg DCF02RDEU может приготовить одновременно две чашки, вам доступна функция регулировки крепости напитка, а также жесткости воды. Нержавеющая сталь материал, из которого выполнен незаменимый предмет обихода, а также компактные размеры (высота составляет 36,1 см) дают возможность поставить кофемашину в любое место! Подсвечивающийся дисплей укажет, когда напиток готов, и подаст сигнал, что вода заканчивается.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кофеварка капельная Smeg DCF02RDEU красный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...