Кофеварка капельная Smeg DCF02SBMEU синий шторм
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Характеристики
Описание товара Кофеварка капельная Smeg DCF02SBMEU синий шторм
Кофеварка Smeg — это воплощение элегантности и функциональности, идеально подходящее для ценителей качественного кофе. Эта капельная кофеварка отличается стильным синим цветом, который гармонично впишется в любой интерьер. С весом в 5,4 кг, она демонстрирует прочность и стабильность на кухонной поверхности. Кофеварка поддерживает использование молотого кофе, что открывает перед вами широкий выбор сортов и степеней обжарки. Она оснащена вместительным резервуаром для воды объемом 1,4 литра и резервуаром для кофе на 1,25 литра, что позволяет приготовить несколько чашек ароматного напитка за одно использование. Одной из ключевых особенностей является наличие металлического фильтра, который обеспечивает долговечность и высокое качество фильтрации. Удобное механическое управление позволит быстро настроить необходимые параметры, в то время как встроенный дисплей обеспечит простоту и информативность процесса приготовления. Кофеварка Smeg предлагает множество дополнительных функций для комфортного использования. Возможность подогрева чашек порадует тех, кто любит наслаждаться кофе при идеальной температуре. Встроенный таймер и функция автоотключения добавят удобства и безопасность в повседневное использование. Благодаря возможности регулировки температуры, вы сможете настроить кофеварку под свои предпочтения, чтобы получить максимум вкуса и аромата. С длиной сетевого шнура в 1 метр, кофеварку легко расположить в нужном месте на вашей кухне. Это надежное и стильное устройство станет отличным дополнением для тех, кто ценит качество во всем.
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