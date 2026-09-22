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Кофеварка капельная Smeg DCF02SBMEU синий шторм купить с доставкой в Москве
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Кофеварка капельная Smeg DCF02SBMEU синий шторм

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Кофеварка капельная Smeg DCF02SBMEU синий шторм - фото 1
Кофеварка капельная Smeg DCF02SBMEU синий шторм - фото 2
Кофеварка капельная Smeg DCF02SBMEU синий шторм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый
Объём резервуара для воды
1.4
Объем резервуара для кофе
1.25
Цвет
синий
Мощность
220-240
Управление
механическое
  • Кофеварка капельная Smeg DCF02SBMEU синий шторм - фото 1
  • Кофеварка капельная Smeg DCF02SBMEU синий шторм - фото 2
  • Кофеварка капельная Smeg DCF02SBMEU синий шторм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730635
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Характеристики

Бренд
Smeg
Тип товара
Кофеварка
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый
Материал корпуса
металлический окрашенный
Объём резервуара для воды
1.4
Объем резервуара для кофе
1.25
Цвет
синий
Длина сетевого шнура
1
Мощность
220-240
Дисплей
да
Управление
механическое
Подогрев чашек
да
Функции и особенности
возможность программирования, противокапельная система, регулировка жесткости воды, таймер отсрочки запуска
Таймер
да
Автоотключение
да
Встроенная кофемолка
нет
Регулировка крепости кофе
нет
Регулировка температуры кофе
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х33х29
Вес, кг.
2.5

Описание товара Кофеварка капельная Smeg DCF02SBMEU синий шторм

Кофеварка Smeg — это воплощение элегантности и функциональности, идеально подходящее для ценителей качественного кофе. Эта капельная кофеварка отличается стильным синим цветом, который гармонично впишется в любой интерьер. С весом в 5,4 кг, она демонстрирует прочность и стабильность на кухонной поверхности. Кофеварка поддерживает использование молотого кофе, что открывает перед вами широкий выбор сортов и степеней обжарки. Она оснащена вместительным резервуаром для воды объемом 1,4 литра и резервуаром для кофе на 1,25 литра, что позволяет приготовить несколько чашек ароматного напитка за одно использование. Одной из ключевых особенностей является наличие металлического фильтра, который обеспечивает долговечность и высокое качество фильтрации. Удобное механическое управление позволит быстро настроить необходимые параметры, в то время как встроенный дисплей обеспечит простоту и информативность процесса приготовления. Кофеварка Smeg предлагает множество дополнительных функций для комфортного использования. Возможность подогрева чашек порадует тех, кто любит наслаждаться кофе при идеальной температуре. Встроенный таймер и функция автоотключения добавят удобства и безопасность в повседневное использование. Благодаря возможности регулировки температуры, вы сможете настроить кофеварку под свои предпочтения, чтобы получить максимум вкуса и аромата. С длиной сетевого шнура в 1 метр, кофеварку легко расположить в нужном месте на вашей кухне. Это надежное и стильное устройство станет отличным дополнением для тех, кто ценит качество во всем.

Отзывы о товаре Кофеварка капельная Smeg DCF02SBMEU синий шторм




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Характеристики
Бренд
Smeg
Тип товара
Кофеварка
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый
Материал корпуса
металлический окрашенный
Объём резервуара для воды
1.4
Объем резервуара для кофе
1.25
Цвет
синий
Длина сетевого шнура
1
Мощность
220-240
Дисплей
да
Управление
механическое
Развернуть
Подогрев чашек
да
Функции и особенности
возможность программирования, противокапельная система, регулировка жесткости воды, таймер отсрочки запуска
Таймер
да
Автоотключение
да
Встроенная кофемолка
нет
Регулировка крепости кофе
нет
Регулировка температуры кофе
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кофеварка Smeg — это воплощение элегантности и функциональности, идеально подходящее для ценителей качественного кофе. Эта капельная кофеварка отличается стильным синим цветом, который гармонично впишется в любой интерьер. С весом в 5,4 кг, она демонстрирует прочность и стабильность на кухонной поверхности. Кофеварка поддерживает использование молотого кофе, что открывает перед вами широкий выбор сортов и степеней обжарки. Она оснащена вместительным резервуаром для воды объемом 1,4 литра и резервуаром для кофе на 1,25 литра, что позволяет приготовить несколько чашек ароматного напитка за одно использование. Одной из ключевых особенностей является наличие металлического фильтра, который обеспечивает долговечность и высокое качество фильтрации. Удобное механическое управление позволит быстро настроить необходимые параметры, в то время как встроенный дисплей обеспечит простоту и информативность процесса приготовления. Кофеварка Smeg предлагает множество дополнительных функций для комфортного использования. Возможность подогрева чашек порадует тех, кто любит наслаждаться кофе при идеальной температуре. Встроенный таймер и функция автоотключения добавят удобства и безопасность в повседневное использование. Благодаря возможности регулировки температуры, вы сможете настроить кофеварку под свои предпочтения, чтобы получить максимум вкуса и аромата. С длиной сетевого шнура в 1 метр, кофеварку легко расположить в нужном месте на вашей кухне. Это надежное и стильное устройство станет отличным дополнением для тех, кто ценит качество во всем.
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Отзывы


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