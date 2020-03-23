Top.Mail.Ru
Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-705 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-705

2 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-705 - фото 1
Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-705 - фото 2
Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-705 - фото 3
Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-705 - фото 4
Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-705 - фото 5
Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-705 - фото 6
Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-705 - фото 7
Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-705 - фото 8
Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-705 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Тип используемого кофе
зерновой/молотый
Мощность
1050 Вт
  • Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-705 - фото 1
  • Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-705 - фото 2
  • Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-705 - фото 3
  • Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-705 - фото 4
  • Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-705 - фото 5
  • Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-705 - фото 6
  • Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-705 - фото 7
  • Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-705 - фото 8
  • Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-705 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 178436
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Кофеварка
Тип используемого кофе
зерновой/молотый
Материал корпуса
пластик
Длина сетевого шнура
98
Мощность
1050 Вт
Подогрев чашек
да
Таймер
да
Автоотключение
да
Плита автоподогрева
да
Встроенная кофемолка
да
Регулировка крепости кофе
да
Регулировка температуры кофе
нет
Размеры в упаковке, см
47х37х26
Вес, кг.
6.5

Описание товара Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-705

Кофеварка Kitfort KT-705 капельного типа обладает симпатичным черно-серебристым корпусом из пластика. Представленная модель предназначена для приготовления кофе молотого и зернового. С зернами мастерски справляется встроенная в Kitfort KT-705 кофемолка. Объем емкости для кофе достигает 1.5 л, что позволяет приготовить бодрящий напиток на большую компанию. Управляется представленная модель при помощи встроенного дисплея и таймера. Устройство имеет также плиту автоподогрева, что позволяет до 30 минут держать температуру свежеприготовленного напитка. Опция подогрева чашек разогреет их перед наливанием горячего напитка. Длина шнура Kitfort KT-705 в 0.98 м позволяет разместить устройство так, как комфортно пользователю.

Отзывы о товаре Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-705

23.03.2020
Анастасия

Достоинства:
Отличная кофеварка! Заказала ее себе на день рождения, варит очень крепкий кофе. Легкая в управлении, все интуитивно понятно. Смотрится на кухне очень красиво и солидно. Удобный контейнер для зернового кофе. Очень удобная функция отложенного старта.

Недостатки:
Сильно шумит во время помола кофе, но не критично.
24.02.2020
Юлия

Достоинства:
Отличная кофеварка! Заказала мужу в подарок на 23 февраля, он очень довольный. Заказ делала 21.02, а 22 со мной уже связался курьер и доставил товар. Доставка при этом была бесплатная, что очень порадовало. Поставив кофеварку на кухню, сразу стали её тестировать. Очень простая настройка, даже не понадобилась инструкция. Советую всем, не пожалеете!

Недостатки:
Не нашла)

Комментарий:
Отличная капельная кофеварка теперь по утрам будет нас радовать отличным кофе)



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Кофеварка
Тип используемого кофе
зерновой/молотый
Материал корпуса
пластик
Длина сетевого шнура
98
Мощность
1050 Вт
Подогрев чашек
да
Таймер
да
Автоотключение
да
Плита автоподогрева
да
Встроенная кофемолка
да
Регулировка крепости кофе
да
Развернуть
Регулировка температуры кофе
нет
Описание
Кофеварка Kitfort KT-705 капельного типа обладает симпатичным черно-серебристым корпусом из пластика. Представленная модель предназначена для приготовления кофе молотого и зернового. С зернами мастерски справляется встроенная в Kitfort KT-705 кофемолка. Объем емкости для кофе достигает 1.5 л, что позволяет приготовить бодрящий напиток на большую компанию. Управляется представленная модель при помощи встроенного дисплея и таймера. Устройство имеет также плиту автоподогрева, что позволяет до 30 минут держать температуру свежеприготовленного напитка. Опция подогрева чашек разогреет их перед наливанием горячего напитка. Длина шнура Kitfort KT-705 в 0.98 м позволяет разместить устройство так, как комфортно пользователю.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
23.03.2020
Анастасия

Достоинства:
Отличная кофеварка! Заказала ее себе на день рождения, варит очень крепкий кофе. Легкая в управлении, все интуитивно понятно. Смотрится на кухне очень красиво и солидно. Удобный контейнер для зернового кофе. Очень удобная функция отложенного старта.

Недостатки:
Сильно шумит во время помола кофе, но не критично.
24.02.2020
Юлия

Достоинства:
Отличная кофеварка! Заказала мужу в подарок на 23 февраля, он очень довольный. Заказ делала 21.02, а 22 со мной уже связался курьер и доставил товар. Доставка при этом была бесплатная, что очень порадовало. Поставив кофеварку на кухню, сразу стали её тестировать. Очень простая настройка, даже не понадобилась инструкция. Советую всем, не пожалеете!

Недостатки:
Не нашла)

Комментарий:
Отличная капельная кофеварка теперь по утрам будет нас радовать отличным кофе)


Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-705 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...