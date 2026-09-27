Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-782
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Характеристики
Описание товара Кофеварка автоматичекая Kitfort КТ-782
Капельная кофемашина Kitfort КТ-782 готовит ароматный кофе одним нажатием кнопки. Кофемашина предназначена для приготовления кофе в домашних условиях или в офисе. Встроенная кофемолка автоматически измельчит кофейные зерна сразу в фильтре. Кофеварка оснащена многоразовым нейлоновым фильтром, который удобно мыть после приготовления кофе и использовать снова. В комплекте идёт мерная ложка. У кофемашины КТ-782 есть LED-дисплей с понятными обозначениями всех программ. Вы можете видеть текущее время на часах на дисплее. Кофемашина оборудована противокапельной системой — затвором, приостанавливающим подачу кофе при вынимании кофейника из кофемашины. Вы можете налить кофе в чашку, не дожидаясь окончания приготовления. По окончании приготовления напитка кофемашина перейдет в режим подогрева. Платформа, на которой стоит кофейник с готовым кофе, будет горячей в течение 30 мин, затем кофемашина выключится. Звуковой сигнал известит вас об окончании работы платформы с подогревом. Резервуар для воды емкостью 1, 2 л позволяет за один раз приготовить кофе на 6 больших (по 200 мл) или 10 маленьких (по 120 мл) чашек. Корпус кофейника прозрачный, поэтому вы всегда можете видеть, сколько кофе еще осталось. Больше не придется вставать на 20 мин раньше, чтобы успеть сделать кофе. Установите время автозапуска, и к моменту, когда прозвенит будильник, вас будет ждать свежезаваренный кофе. Резервуар для воды на 1, 2 л оснащен мерной шкалой.
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