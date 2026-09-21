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Кофеварка капельная Hyundai HYD-1212 900Вт черный/серебристый купить с доставкой в Москве
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Кофеварка капельная Hyundai HYD-1212 900Вт черный/серебристый

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Кофеварка капельная Hyundai HYD-1212 900Вт черный/серебристый - фото 1
Кофеварка капельная Hyundai HYD-1212 900Вт черный/серебристый - фото 2
Кофеварка капельная Hyundai HYD-1212 900Вт черный/серебристый - фото 3
Кофеварка капельная Hyundai HYD-1212 900Вт черный/серебристый - фото 4
Кофеварка капельная Hyundai HYD-1212 900Вт черный/серебристый - фото 5
Кофеварка капельная Hyundai HYD-1212 900Вт черный/серебристый - фото 6
Кофеварка капельная Hyundai HYD-1212 900Вт черный/серебристый - фото 7
Кофеварка капельная Hyundai HYD-1212 900Вт черный/серебристый - фото 8
Кофеварка капельная Hyundai HYD-1212 900Вт черный/серебристый - фото 9
Кофеварка капельная Hyundai HYD-1212 900Вт черный/серебристый - фото 10
Кофеварка капельная Hyundai HYD-1212 900Вт черный/серебристый - фото 11
Кофеварка капельная Hyundai HYD-1212 900Вт черный/серебристый - фото 12
Кофеварка капельная Hyundai HYD-1212 900Вт черный/серебристый - фото 13
Кофеварка капельная Hyundai HYD-1212 900Вт черный/серебристый - фото 14
Кофеварка капельная Hyundai HYD-1212 900Вт черный/серебристый - фото 15
Кофеварка капельная Hyundai HYD-1212 900Вт черный/серебристый - фото 16
Кофеварка капельная Hyundai HYD-1212 900Вт черный/серебристый - фото 17
Кофеварка капельная Hyundai HYD-1212 900Вт черный/серебристый - фото 18
Кофеварка капельная Hyundai HYD-1212 900Вт черный/серебристый - фото 19
Кофеварка капельная Hyundai HYD-1212 900Вт черный/серебристый - фото 20
Кофеварка капельная Hyundai HYD-1212 900Вт черный/серебристый - фото 21
Кофеварка капельная Hyundai HYD-1212 900Вт черный/серебристый - фото 22
Кофеварка капельная Hyundai HYD-1212 900Вт черный/серебристый - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
  • Кофеварка капельная Hyundai HYD-1212 900Вт черный/серебристый - фото 1
  • Кофеварка капельная Hyundai HYD-1212 900Вт черный/серебристый - фото 2
  • Кофеварка капельная Hyundai HYD-1212 900Вт черный/серебристый - фото 3
  • Кофеварка капельная Hyundai HYD-1212 900Вт черный/серебристый - фото 4
  • Кофеварка капельная Hyundai HYD-1212 900Вт черный/серебристый - фото 5
  • Кофеварка капельная Hyundai HYD-1212 900Вт черный/серебристый - фото 6
  • Кофеварка капельная Hyundai HYD-1212 900Вт черный/серебристый - фото 7
  • Кофеварка капельная Hyundai HYD-1212 900Вт черный/серебристый - фото 8
  • Кофеварка капельная Hyundai HYD-1212 900Вт черный/серебристый - фото 9
  • Кофеварка капельная Hyundai HYD-1212 900Вт черный/серебристый - фото 10
  • Кофеварка капельная Hyundai HYD-1212 900Вт черный/серебристый - фото 11
  • Кофеварка капельная Hyundai HYD-1212 900Вт черный/серебристый - фото 12
  • Кофеварка капельная Hyundai HYD-1212 900Вт черный/серебристый - фото 13
  • Кофеварка капельная Hyundai HYD-1212 900Вт черный/серебристый - фото 14
  • Кофеварка капельная Hyundai HYD-1212 900Вт черный/серебристый - фото 15
  • Кофеварка капельная Hyundai HYD-1212 900Вт черный/серебристый - фото 16
  • Кофеварка капельная Hyundai HYD-1212 900Вт черный/серебристый - фото 17
  • Кофеварка капельная Hyundai HYD-1212 900Вт черный/серебристый - фото 18
  • Кофеварка капельная Hyundai HYD-1212 900Вт черный/серебристый - фото 19
  • Кофеварка капельная Hyundai HYD-1212 900Вт черный/серебристый - фото 20
  • Кофеварка капельная Hyundai HYD-1212 900Вт черный/серебристый - фото 21
  • Кофеварка капельная Hyundai HYD-1212 900Вт черный/серебристый - фото 22
  • Кофеварка капельная Hyundai HYD-1212 900Вт черный/серебристый - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703644
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Кофеварка
Размеры в упаковке, см
34х27х21
Вес, кг.
2.3

Описание товара Кофеварка капельная Hyundai HYD-1212 900Вт черный/серебристый

Компактная капельная кофеварка Hyundai HYD-1212 благодаря вместительному резервуару для воды поможет приготовить американо или айс-кофе из молотых зерен для большой семьи или компании без лишних усилий всего за несколько минут. Модель оснащена электронной панелью управления с дисплеем и функцией самодиагностики.

Отзывы о товаре Кофеварка капельная Hyundai HYD-1212 900Вт черный/серебристый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Кофеварка
Описание
Компактная капельная кофеварка Hyundai HYD-1212 благодаря вместительному резервуару для воды поможет приготовить американо или айс-кофе из молотых зерен для большой семьи или компании без лишних усилий всего за несколько минут. Модель оснащена электронной панелью управления с дисплеем и функцией самодиагностики.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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