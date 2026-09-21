Кофеварка капельная Kitfort КТ-7447
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Тип используемого кофе
молотый
Объём резервуара для воды
0.25
Фильтр
нейлоновый
Основной цвет
черный, синий
Мощность
450 Вт
Управление
механическое
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 690307
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Кофеварка
Тип используемого кофе
молотый
Материал корпуса
пластик
Объём резервуара для воды
0.25
Фильтр
нейлоновый
Основной цвет
черный, синий
Длина сетевого шнура
0.7
Мощность
450 Вт
Управление
механическое
Функции и особенности
одновременное приготовление двух порций
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х21х17
Вес, кг.
1.4
Описание товара Кофеварка капельная Kitfort КТ-7447
Капельная кофеварка КТ-7447 готовит ароматный чёрный кофе из молотого кофе. Она позволяет легко и быстро приготовить кофе на две кружки одновременно. Две керамические кружки объёмом 145 мл идут в комплекте, можно использовать и другие подходящие кружки.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кофеварка
Тип используемого кофе
молотый
Материал корпуса
пластик
Объём резервуара для воды
0.25
Фильтр
нейлоновый
Основной цвет
черный, синий
Длина сетевого шнура
0.7
Мощность
450 Вт
Управление
механическое
Функции и особенности
одновременное приготовление двух порций
Страна производитель
Китай
Капельная кофеварка КТ-7447 готовит ароматный чёрный кофе из молотого кофе. Она позволяет легко и быстро приготовить кофе на две кружки одновременно. Две керамические кружки объёмом 145 мл идут в комплекте, можно использовать и другие подходящие кружки.
Кофеварка капельная Kitfort КТ-7447 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кофеварка капельная Kitfort КТ-7447