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Кофеварка капельная Kitfort КТ-7447 купить с доставкой в Москве
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Кофеварка капельная Kitfort КТ-7447

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Кофеварка капельная Kitfort КТ-7447 - фото 1
Кофеварка капельная Kitfort КТ-7447 - фото 2
Кофеварка капельная Kitfort КТ-7447 - фото 3
Кофеварка капельная Kitfort КТ-7447 - фото 4
Кофеварка капельная Kitfort КТ-7447 - фото 5
Кофеварка капельная Kitfort КТ-7447 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Тип используемого кофе
молотый
Объём резервуара для воды
0.25
Фильтр
нейлоновый
Основной цвет
черный, синий
Мощность
450 Вт
Управление
механическое
  • Кофеварка капельная Kitfort КТ-7447 - фото 1
  • Кофеварка капельная Kitfort КТ-7447 - фото 2
  • Кофеварка капельная Kitfort КТ-7447 - фото 3
  • Кофеварка капельная Kitfort КТ-7447 - фото 4
  • Кофеварка капельная Kitfort КТ-7447 - фото 5
  • Кофеварка капельная Kitfort КТ-7447 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 690307
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Кофеварка
Тип используемого кофе
молотый
Материал корпуса
пластик
Объём резервуара для воды
0.25
Фильтр
нейлоновый
Основной цвет
черный, синий
Длина сетевого шнура
0.7
Мощность
450 Вт
Управление
механическое
Функции и особенности
одновременное приготовление двух порций
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х21х17
Вес, кг.
1.4

Описание товара Кофеварка капельная Kitfort КТ-7447

Капельная кофеварка КТ-7447 готовит ароматный чёрный кофе из молотого кофе. Она позволяет легко и быстро приготовить кофе на две кружки одновременно. Две керамические кружки объёмом 145 мл идут в комплекте, можно использовать и другие подходящие кружки.

Отзывы о товаре Кофеварка капельная Kitfort КТ-7447




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Кофеварка
Тип используемого кофе
молотый
Материал корпуса
пластик
Объём резервуара для воды
0.25
Фильтр
нейлоновый
Основной цвет
черный, синий
Длина сетевого шнура
0.7
Мощность
450 Вт
Управление
механическое
Функции и особенности
одновременное приготовление двух порций
Страна производитель
Китай
Описание
Капельная кофеварка КТ-7447 готовит ароматный чёрный кофе из молотого кофе. Она позволяет легко и быстро приготовить кофе на две кружки одновременно. Две керамические кружки объёмом 145 мл идут в комплекте, можно использовать и другие подходящие кружки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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