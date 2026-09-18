Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Тип используемого кофе
молотый
Основной цвет
черный
Мощность
900 Вт
Управление
механическое
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 300849
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Описание товара Кофеварка капельная Kitfort КТ-728
Капельная кофеварка Кtfort КТ-728 поможет приготовить ароматный кофе из молотого кофе. Она компактная и простая в использовании. Кофеварка идеально подойдёт для приготовления кофе в домашних условиях или в офисе. Режим автозапуска позволит вам настроить автоматическое приготовление кофе к нужному часу без вашего участия. В установленное время кофеварка автоматически начнёт приготовление, а вам останется только подойти и насладиться вкусным ароматным напитком. По окончании приготовления кофеварка перейдёт в режим подогрева. Платформа с подогревом, на которой стоит кофейник с готовым кофе, будет горячей в течение 40 минут, затем кофеварка выключится. Кофеварка оборудована противокапельной системой - затвором, приостанавливающим подачу кофе при вынимании кофейника из кофеварки. Вы можете налить кофе в чашку, не дожидаясь окончания приготовления. Резервуар ёмкостью 1.5 л позволяет за один раз приготовить кофе на 12 чашек ёмкостью 120 мл. Корпус кофейника прозрачный, поэтому вы всегда можете видеть, сколько кофе еще осталось. Кофеварка оснащена многоразовым нейлоновым фильтром, который удобно мыть после приготовления кофе и использовать снова.
Капельная кофеварка Кtfort КТ-728 поможет приготовить ароматный кофе из молотого кофе. Она компактная и простая в использовании. Кофеварка идеально подойдёт для приготовления кофе в домашних условиях или в офисе. Режим автозапуска позволит вам настроить автоматическое приготовление кофе к нужному часу без вашего участия. В установленное время кофеварка автоматически начнёт приготовление, а вам останется только подойти и насладиться вкусным ароматным напитком. По окончании приготовления кофеварка перейдёт в режим подогрева. Платформа с подогревом, на которой стоит кофейник с готовым кофе, будет горячей в течение 40 минут, затем кофеварка выключится. Кофеварка оборудована противокапельной системой - затвором, приостанавливающим подачу кофе при вынимании кофейника из кофеварки. Вы можете налить кофе в чашку, не дожидаясь окончания приготовления. Резервуар ёмкостью 1.5 л позволяет за один раз приготовить кофе на 12 чашек ёмкостью 120 мл. Корпус кофейника прозрачный, поэтому вы всегда можете видеть, сколько кофе еще осталось. Кофеварка оснащена многоразовым нейлоновым фильтром, который удобно мыть после приготовления кофе и использовать снова.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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