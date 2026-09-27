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Кофеварка капельная Kitfort КТ-795 купить с доставкой в Москве
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Кофеварка капельная Kitfort КТ-795

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Кофеварка капельная Kitfort КТ-795 - фото 1
Кофеварка капельная Kitfort КТ-795 - фото 2
Кофеварка капельная Kitfort КТ-795 - фото 3
Кофеварка капельная Kitfort КТ-795 - фото 4
Кофеварка капельная Kitfort КТ-795 - фото 5
Кофеварка капельная Kitfort КТ-795 - фото 6
Кофеварка капельная Kitfort КТ-795 - фото 7
Кофеварка капельная Kitfort КТ-795 - фото 8
Кофеварка капельная Kitfort КТ-795 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый
Основной цвет
черный
Мощность
650-750 Вт
Управление
электронное
  • Кофеварка капельная Kitfort КТ-795 - фото 1
  • Кофеварка капельная Kitfort КТ-795 - фото 2
  • Кофеварка капельная Kitfort КТ-795 - фото 3
  • Кофеварка капельная Kitfort КТ-795 - фото 4
  • Кофеварка капельная Kitfort КТ-795 - фото 5
  • Кофеварка капельная Kitfort КТ-795 - фото 6
  • Кофеварка капельная Kitfort КТ-795 - фото 7
  • Кофеварка капельная Kitfort КТ-795 - фото 8
  • Кофеварка капельная Kitfort КТ-795 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 584706
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Кофеварка капельная
Дополнительный цвет
серебро
Объем
420 мл
Страна производства
Китай
Тип используемого кофе
молотый
Материал корпуса
пластик
Основной цвет
черный
Мощность
650-750 Вт
Дисплей
есть
Управление
электронное
Функции и особенности
отложенный старт
Таймер
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х32х27
Вес, кг.
1.3

Описание товара Кофеварка капельная Kitfort КТ-795

Капельная кофеварка КТ-795 готовит ароматный черный кофе из молотого кофе одним нажатием кнопки. Компактная кофеварка КТ-795 экономит место на кухне и рассчитана на приготовление кофе за 1 раз на 1-3 чашки. Многоразовый фильтр вмещает 15 грамм кофе. Кофеварка КТ-795 оборудована дисплеем, который показывает текущее время и заданные настройки. Данная кофеварка имеет функцию отложенного старта. Также кофеварка оснащена прорезиненными ножками, которые предотвращают скольжение по столу. Термокружка выполнена из пластика и нержавеющей стали с силиконовой вставкой, которая не дает вам обжечься. Крышка термокружки позволяет пить кофе на ходу, благодаря удобной форме отверстия для питья, которое можно закрывать.

Отзывы о товаре Кофеварка капельная Kitfort КТ-795




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Кофеварка капельная
Дополнительный цвет
серебро
Объем
420 мл
Страна производства
Китай
Тип используемого кофе
молотый
Материал корпуса
пластик
Основной цвет
черный
Мощность
650-750 Вт
Дисплей
есть
Управление
электронное
Функции и особенности
отложенный старт
Развернуть
Таймер
да
Страна производитель
Китай
Описание
Капельная кофеварка КТ-795 готовит ароматный черный кофе из молотого кофе одним нажатием кнопки. Компактная кофеварка КТ-795 экономит место на кухне и рассчитана на приготовление кофе за 1 раз на 1-3 чашки. Многоразовый фильтр вмещает 15 грамм кофе. Кофеварка КТ-795 оборудована дисплеем, который показывает текущее время и заданные настройки. Данная кофеварка имеет функцию отложенного старта. Также кофеварка оснащена прорезиненными ножками, которые предотвращают скольжение по столу. Термокружка выполнена из пластика и нержавеющей стали с силиконовой вставкой, которая не дает вам обжечься. Крышка термокружки позволяет пить кофе на ходу, благодаря удобной форме отверстия для питья, которое можно закрывать.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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