Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый
Основной цвет
черный
Мощность
650-750 Вт
Управление
электронное
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 584706
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Описание товара Кофеварка капельная Kitfort КТ-795
Капельная кофеварка КТ-795 готовит ароматный черный кофе из молотого кофе одним нажатием кнопки. Компактная кофеварка КТ-795 экономит место на кухне и рассчитана на приготовление кофе за 1 раз на 1-3 чашки. Многоразовый фильтр вмещает 15 грамм кофе. Кофеварка КТ-795 оборудована дисплеем, который показывает текущее время и заданные настройки. Данная кофеварка имеет функцию отложенного старта. Также кофеварка оснащена прорезиненными ножками, которые предотвращают скольжение по столу. Термокружка выполнена из пластика и нержавеющей стали с силиконовой вставкой, которая не дает вам обжечься. Крышка термокружки позволяет пить кофе на ходу, благодаря удобной форме отверстия для питья, которое можно закрывать.
Капельная кофеварка КТ-795 готовит ароматный черный кофе из молотого кофе одним нажатием кнопки. Компактная кофеварка КТ-795 экономит место на кухне и рассчитана на приготовление кофе за 1 раз на 1-3 чашки. Многоразовый фильтр вмещает 15 грамм кофе. Кофеварка КТ-795 оборудована дисплеем, который показывает текущее время и заданные настройки. Данная кофеварка имеет функцию отложенного старта. Также кофеварка оснащена прорезиненными ножками, которые предотвращают скольжение по столу. Термокружка выполнена из пластика и нержавеющей стали с силиконовой вставкой, которая не дает вам обжечься. Крышка термокружки позволяет пить кофе на ходу, благодаря удобной форме отверстия для питья, которое можно закрывать.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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