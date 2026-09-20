Кофеварка капельная Kitfort КТ-7222
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Характеристики
Описание товара Кофеварка капельная Kitfort КТ-7222
Капельная кофеварка Кіtfort КТ-7222 поможет приготовить ароматный кофе из молотого кофе. Она компактная и простая в использовании. Кофеварка идеально подойдёт для приготовления кофе в домашних условиях или в офисе. Кофеварка оснащена нейлоновым фильтром, которым можно пользоваться неограниченное количество раз. Его удобно мыть после приготовления кофе и использовать снова. Для удобства использования в комплекте идёт мерная ложка. Кнопка «Крепкий» включает и выключает приготовления более крепкого кофе. Кнопки «Часы» и «Минуты» настраивают текущее время и время начала приготовления кофе при отложенном старте. Кнопка «Очистка» включает и выключает режим автоматической очистки. Резервуар для воды ёмкостью 1.5 л позволяет за один раз приготовить кофе на 12 чашек (по 125 мл). На резервуаре для воды и кофейнике нанесены соответствующие отметки, поэтому вам будет удобно приготовить нужное количество чашек кофе. Кофеварка оборудована противокапельной системой - затвором, приостанавливающим подачу кофе при вынимании кофейника из кофеварки. Вы можете налить кофе в чашку, не дожидаясь окончания приготовления. Функция отложенного старта позволит начать приготовление кофе в заданное время. Установите время приготовления, и к моменту, когда вы проснетесь, вас будет ждать ароматный свежезаваренный кофе. По окончании приготовления кофеварка перейдёт в режим подогрева. Платформа с подогревом, на которой стоит кофейник с готовым кофе, будет горячей в течение 30 минут, затем кофеварка выключится.
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