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Кофеварка капельная Kitfort КТ-7222 купить с доставкой в Москве
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Кофеварка капельная Kitfort КТ-7222

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Кофеварка капельная Kitfort КТ-7222 - фото 1
Кофеварка капельная Kitfort КТ-7222 - фото 2
Кофеварка капельная Kitfort КТ-7222 - фото 3
Кофеварка капельная Kitfort КТ-7222 - фото 4
Кофеварка капельная Kitfort КТ-7222 - фото 5
Кофеварка капельная Kitfort КТ-7222 - фото 6
Кофеварка капельная Kitfort КТ-7222 - фото 7
Кофеварка капельная Kitfort КТ-7222 - фото 8
Кофеварка капельная Kitfort КТ-7222 - фото 9
Кофеварка капельная Kitfort КТ-7222 - фото 10
Кофеварка капельная Kitfort КТ-7222 - фото 11
Кофеварка капельная Kitfort КТ-7222 - фото 12
Кофеварка капельная Kitfort КТ-7222 - фото 13
Кофеварка капельная Kitfort КТ-7222 - фото 14
Кофеварка капельная Kitfort КТ-7222 - фото 15
Кофеварка капельная Kitfort КТ-7222 - фото 16
Кофеварка капельная Kitfort КТ-7222 - фото 17
Кофеварка капельная Kitfort КТ-7222 - фото 18
Кофеварка капельная Kitfort КТ-7222 - фото 19
Кофеварка капельная Kitfort КТ-7222 - фото 20
Кофеварка капельная Kitfort КТ-7222 - фото 21
Кофеварка капельная Kitfort КТ-7222 - фото 22
Кофеварка капельная Kitfort КТ-7222 - фото 23
Кофеварка капельная Kitfort КТ-7222 - фото 24
Кофеварка капельная Kitfort КТ-7222 - фото 25
Кофеварка капельная Kitfort КТ-7222 - фото 26
Кофеварка капельная Kitfort КТ-7222 - фото 27
Кофеварка капельная Kitfort КТ-7222 - фото 28
Кофеварка капельная Kitfort КТ-7222 - фото 29
Кофеварка капельная Kitfort КТ-7222 - фото 30
Кофеварка капельная Kitfort КТ-7222 - фото 31
Кофеварка капельная Kitfort КТ-7222 - фото 32
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Тип используемого кофе
молотый
Основной цвет
серебро
Мощность
1000 Вт
Управление
электронное
  • Кофеварка капельная Kitfort КТ-7222 - фото 1
  • Кофеварка капельная Kitfort КТ-7222 - фото 2
  • Кофеварка капельная Kitfort КТ-7222 - фото 3
  • Кофеварка капельная Kitfort КТ-7222 - фото 4
  • Кофеварка капельная Kitfort КТ-7222 - фото 5
  • Кофеварка капельная Kitfort КТ-7222 - фото 6
  • Кофеварка капельная Kitfort КТ-7222 - фото 7
  • Кофеварка капельная Kitfort КТ-7222 - фото 8
  • Кофеварка капельная Kitfort КТ-7222 - фото 9
  • Кофеварка капельная Kitfort КТ-7222 - фото 10
  • Кофеварка капельная Kitfort КТ-7222 - фото 11
  • Кофеварка капельная Kitfort КТ-7222 - фото 12
  • Кофеварка капельная Kitfort КТ-7222 - фото 13
  • Кофеварка капельная Kitfort КТ-7222 - фото 14
  • Кофеварка капельная Kitfort КТ-7222 - фото 15
  • Кофеварка капельная Kitfort КТ-7222 - фото 16
  • Кофеварка капельная Kitfort КТ-7222 - фото 17
  • Кофеварка капельная Kitfort КТ-7222 - фото 18
  • Кофеварка капельная Kitfort КТ-7222 - фото 19
  • Кофеварка капельная Kitfort КТ-7222 - фото 20
  • Кофеварка капельная Kitfort КТ-7222 - фото 21
  • Кофеварка капельная Kitfort КТ-7222 - фото 22
  • Кофеварка капельная Kitfort КТ-7222 - фото 23
  • Кофеварка капельная Kitfort КТ-7222 - фото 24
  • Кофеварка капельная Kitfort КТ-7222 - фото 25
  • Кофеварка капельная Kitfort КТ-7222 - фото 26
  • Кофеварка капельная Kitfort КТ-7222 - фото 27
  • Кофеварка капельная Kitfort КТ-7222 - фото 28
  • Кофеварка капельная Kitfort КТ-7222 - фото 29
  • Кофеварка капельная Kitfort КТ-7222 - фото 30
  • Кофеварка капельная Kitfort КТ-7222 - фото 31
  • Кофеварка капельная Kitfort КТ-7222 - фото 32
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 674709
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Кофеварка
Дополнительный цвет
черный
Объем
1500 мл
Прочее
программа автоматической очистки, противокапельная система
Серия
Kitfort КТ-7222
Страна производства
Китай
Тип используемого кофе
молотый
Материал корпуса
металл, пластик
Основной цвет
серебро
Длина сетевого шнура
0.7
Мощность
1000 Вт
Дисплей
есть
Управление
электронное
Подогрев чашек
да
Функции и особенности
отложенный старт, функция «быстрая чашка»
Таймер
да
Плита автоподогрева
да
Регулировка крепости кофе
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х28х20
Вес, кг.
2.95

Описание товара Кофеварка капельная Kitfort КТ-7222

Капельная кофеварка Кіtfort КТ-7222 поможет приготовить ароматный кофе из молотого кофе. Она компактная и простая в использовании. Кофеварка идеально подойдёт для приготовления кофе в домашних условиях или в офисе. Кофеварка оснащена нейлоновым фильтром, которым можно пользоваться неограниченное количество раз. Его удобно мыть после приготовления кофе и использовать снова. Для удобства использования в комплекте идёт мерная ложка. Кнопка «Крепкий» включает и выключает приготовления более крепкого кофе. Кнопки «Часы» и «Минуты» настраивают текущее время и время начала приготовления кофе при отложенном старте. Кнопка «Очистка» включает и выключает режим автоматической очистки. Резервуар для воды ёмкостью 1.5 л позволяет за один раз приготовить кофе на 12 чашек (по 125 мл). На резервуаре для воды и кофейнике нанесены соответствующие отметки, поэтому вам будет удобно приготовить нужное количество чашек кофе. Кофеварка оборудована противокапельной системой - затвором, приостанавливающим подачу кофе при вынимании кофейника из кофеварки. Вы можете налить кофе в чашку, не дожидаясь окончания приготовления. Функция отложенного старта позволит начать приготовление кофе в заданное время. Установите время приготовления, и к моменту, когда вы проснетесь, вас будет ждать ароматный свежезаваренный кофе. По окончании приготовления кофеварка перейдёт в режим подогрева. Платформа с подогревом, на которой стоит кофейник с готовым кофе, будет горячей в течение 30 минут, затем кофеварка выключится.

Отзывы о товаре Кофеварка капельная Kitfort КТ-7222




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Кофеварка
Дополнительный цвет
черный
Объем
1500 мл
Прочее
программа автоматической очистки, противокапельная система
Серия
Kitfort КТ-7222
Страна производства
Китай
Тип используемого кофе
молотый
Материал корпуса
металл, пластик
Основной цвет
серебро
Длина сетевого шнура
0.7
Мощность
1000 Вт
Развернуть
Дисплей
есть
Управление
электронное
Подогрев чашек
да
Функции и особенности
отложенный старт, функция «быстрая чашка»
Таймер
да
Плита автоподогрева
да
Регулировка крепости кофе
да
Страна производитель
Китай
Описание
Капельная кофеварка Кіtfort КТ-7222 поможет приготовить ароматный кофе из молотого кофе. Она компактная и простая в использовании. Кофеварка идеально подойдёт для приготовления кофе в домашних условиях или в офисе. Кофеварка оснащена нейлоновым фильтром, которым можно пользоваться неограниченное количество раз. Его удобно мыть после приготовления кофе и использовать снова. Для удобства использования в комплекте идёт мерная ложка. Кнопка «Крепкий» включает и выключает приготовления более крепкого кофе. Кнопки «Часы» и «Минуты» настраивают текущее время и время начала приготовления кофе при отложенном старте. Кнопка «Очистка» включает и выключает режим автоматической очистки. Резервуар для воды ёмкостью 1.5 л позволяет за один раз приготовить кофе на 12 чашек (по 125 мл). На резервуаре для воды и кофейнике нанесены соответствующие отметки, поэтому вам будет удобно приготовить нужное количество чашек кофе. Кофеварка оборудована противокапельной системой - затвором, приостанавливающим подачу кофе при вынимании кофейника из кофеварки. Вы можете налить кофе в чашку, не дожидаясь окончания приготовления. Функция отложенного старта позволит начать приготовление кофе в заданное время. Установите время приготовления, и к моменту, когда вы проснетесь, вас будет ждать ароматный свежезаваренный кофе. По окончании приготовления кофеварка перейдёт в режим подогрева. Платформа с подогревом, на которой стоит кофейник с готовым кофе, будет горячей в течение 30 минут, затем кофеварка выключится.
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Отзывы


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