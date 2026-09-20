Кофеварка Vitek VT-8381

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый
Объём резервуара для воды
0.54
Цвет
черный
Мощность
680 Вт
Управление
механическое
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 664534
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Начинать каждый день с любимого бодрящего напитка позволит кофеварка. Прибор работает как классическая капельная кофеварка, но, по желанию, вы можете использовать ее дополнительную функцию и готовить напитки методом «пуровер». В последнем случае горячая вода проходит через фильтр-воронку с молотым кофе, благодаря чему напиток получается крепким, чистым (без осадка) и очень ароматным. Корпус устройства изготовлен из термостойкого высококачественного пластика благородного черного цвета. Прибор оснащен съемным резервуаром для воды емкостью 0,54 л и графином из жаропрочного стекла (0,56 л). Последний размещается на нагревающейся подставке, благодаря которой готовый кофе остается горячим на протяжении некоторого времени. В комплект с прибором входит удобная мерная ложечка.
Начинать каждый день с любимого бодрящего напитка позволит кофеварка. Прибор работает как классическая капельная кофеварка, но, по желанию, вы можете использовать ее дополнительную функцию и готовить напитки методом «пуровер». В последнем случае горячая вода проходит через фильтр-воронку с молотым кофе, благодаря чему напиток получается крепким, чистым (без осадка) и очень ароматным. Корпус устройства изготовлен из термостойкого высококачественного пластика благородного черного цвета. Прибор оснащен съемным резервуаром для воды емкостью 0,54 л и графином из жаропрочного стекла (0,56 л). Последний размещается на нагревающейся подставке, благодаря которой готовый кофе остается горячим на протяжении некоторого времени. В комплект с прибором входит удобная мерная ложечка.
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