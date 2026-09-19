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Кофеварка капельная Scarlett SC-CM33013 красный/черный купить с доставкой в Москве
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Кофеварка капельная Scarlett SC-CM33013 красный/черный

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Кофеварка капельная Scarlett SC-CM33013 красный/черный - фото 1
Кофеварка капельная Scarlett SC-CM33013 красный/черный - фото 2
Кофеварка капельная Scarlett SC-CM33013 красный/черный - фото 3
Кофеварка капельная Scarlett SC-CM33013 красный/черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Тип используемого кофе
молотый
Мощность
750 Вт
  • Кофеварка капельная Scarlett SC-CM33013 красный/черный - фото 1
  • Кофеварка капельная Scarlett SC-CM33013 красный/черный - фото 2
  • Кофеварка капельная Scarlett SC-CM33013 красный/черный - фото 3
  • Кофеварка капельная Scarlett SC-CM33013 красный/черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 462428
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Характеристики

Бренд
Scarlett
Тип товара
Кофеварка
Тип используемого кофе
молотый
Материал корпуса
пластик
Длина сетевого шнура
0.8
Мощность
750 Вт
Плита автоподогрева
да
Размеры в упаковке, см
27х21х15
Вес, кг.
1.53

Описание товара Кофеварка капельная Scarlett SC-CM33013 красный/черный

Кофеварка Scarlett SC-CM33013 оптимальна для приготовления напитка из молотых зерен. Устройство работает от электрической сети с напряжением 220 В. Благодаря мощности 750 Вт вода за несколько минут нагревается до температуры от +92 до +95°С. Кофе получается крепким и имеет насыщенный вкус. Многоразовый синтетический фильтр предотвращает попадание накипи и мелких частиц в чашку с напитком. Колба для кофе и контейнер для воды имеют объем, равный 750 мл. Это позволяет приготовить за один раз 5–6 порций эспрессо или американо. На колбе есть градуировка, которая показывает минимально и максимально допустимый объем воды.

Отзывы о товаре Кофеварка капельная Scarlett SC-CM33013 красный/черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Scarlett
Тип товара
Кофеварка
Тип используемого кофе
молотый
Материал корпуса
пластик
Длина сетевого шнура
0.8
Мощность
750 Вт
Плита автоподогрева
да
Описание
Кофеварка Scarlett SC-CM33013 оптимальна для приготовления напитка из молотых зерен. Устройство работает от электрической сети с напряжением 220 В. Благодаря мощности 750 Вт вода за несколько минут нагревается до температуры от +92 до +95°С. Кофе получается крепким и имеет насыщенный вкус. Многоразовый синтетический фильтр предотвращает попадание накипи и мелких частиц в чашку с напитком. Колба для кофе и контейнер для воды имеют объем, равный 750 мл. Это позволяет приготовить за один раз 5–6 порций эспрессо или американо. На колбе есть градуировка, которая показывает минимально и максимально допустимый объем воды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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