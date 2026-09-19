Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Тип используемого кофе
молотый
Мощность
750 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 570 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 462428
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Описание товара Кофеварка капельная Scarlett SC-CM33013 красный/черный
Кофеварка Scarlett SC-CM33013 оптимальна для приготовления напитка из молотых зерен. Устройство работает от электрической сети с напряжением 220 В. Благодаря мощности 750 Вт вода за несколько минут нагревается до температуры от +92 до +95°С. Кофе получается крепким и имеет насыщенный вкус. Многоразовый синтетический фильтр предотвращает попадание накипи и мелких частиц в чашку с напитком. Колба для кофе и контейнер для воды имеют объем, равный 750 мл. Это позволяет приготовить за один раз 5–6 порций эспрессо или американо. На колбе есть градуировка, которая показывает минимально и максимально допустимый объем воды.
Кофеварка Scarlett SC-CM33013 оптимальна для приготовления напитка из молотых зерен. Устройство работает от электрической сети с напряжением 220 В. Благодаря мощности 750 Вт вода за несколько минут нагревается до температуры от +92 до +95°С. Кофе получается крепким и имеет насыщенный вкус. Многоразовый синтетический фильтр предотвращает попадание накипи и мелких частиц в чашку с напитком. Колба для кофе и контейнер для воды имеют объем, равный 750 мл. Это позволяет приготовить за один раз 5–6 порций эспрессо или американо. На колбе есть градуировка, которая показывает минимально и максимально допустимый объем воды.
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