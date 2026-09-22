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Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM3002 Черный-Стальной купить с доставкой в Москве
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Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM3002 Черный-Стальной

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Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM3002 Черный-Стальной - фото 1
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM3002 Черный-Стальной - фото 2
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM3002 Черный-Стальной - фото 3
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM3002 Черный-Стальной - фото 4
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM3002 Черный-Стальной - фото 5
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM3002 Черный-Стальной - фото 6
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM3002 Черный-Стальной - фото 7
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM3002 Черный-Стальной - фото 8
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM3002 Черный-Стальной - фото 9
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM3002 Черный-Стальной - фото 10
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM3002 Черный-Стальной - фото 11
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM3002 Черный-Стальной - фото 12
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM3002 Черный-Стальной - фото 13
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM3002 Черный-Стальной - фото 14
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM3002 Черный-Стальной - фото 15
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM3002 Черный-Стальной - фото 16
Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM3002 Черный-Стальной - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый
Объём резервуара для воды
1.5
Объем резервуара для кофе
0.2
Цвет
черный, серебристый
Мощность
1400 Вт
Управление
электронное
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM3002 Черный-Стальной - фото 1
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM3002 Черный-Стальной - фото 2
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM3002 Черный-Стальной - фото 3
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM3002 Черный-Стальной - фото 4
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM3002 Черный-Стальной - фото 5
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM3002 Черный-Стальной - фото 6
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM3002 Черный-Стальной - фото 7
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM3002 Черный-Стальной - фото 8
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM3002 Черный-Стальной - фото 9
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM3002 Черный-Стальной - фото 10
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM3002 Черный-Стальной - фото 11
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM3002 Черный-Стальной - фото 12
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM3002 Черный-Стальной - фото 13
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM3002 Черный-Стальной - фото 14
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM3002 Черный-Стальной - фото 15
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM3002 Черный-Стальной - фото 16
  • Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM3002 Черный-Стальной - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719592
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Кофеварка
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый
Материал корпуса
пластик / металл
Объём резервуара для воды
1.5
Объем резервуара для кофе
0.2
Цвет
черный, серебристый
Мощность
1400 Вт
Дисплей
да
Управление
электронное
Подогрев чашек
да
Таймер
да
Автоотключение
да
Плита автоподогрева
да
Встроенная кофемолка
да
Регулировка крепости кофе
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х33х26
Вес, кг.
5.35

Описание товара Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM3002 Черный-Стальной

Капельная кофеварка BQ — это стильное сочетание элегантности и функциональности, созданное специально для ценителей качественного кофе. Эта кофеварка воплощает в себе множество полезных функций, облегчая приготовление вашего любимого напитка. С легкостью управляйте процессом приготовления благодаря электронному управлению и яркому дисплею, которые обеспечивают максимальное удобство использования. Стильные черный и серебристый цвета корпуса кофеварки BQ прекрасно впишутся в любой интерьер, добавляя современный штрих вашей кухне. Вес устройства составляет 4,68 кг, что обеспечивает его устойчивость и надежность в эксплуатации. Объем резервуара для воды 1,5 литра позволяет за один раз готовить кофе для всей семьи или коллег, а объем резервуара для кофе 0,2 литра идеально подходит для хранения свежемолотого кофе. Кофеварка оснащена функцией подогрева чашек, благодаря чему ваш кофе будет всегда оптимальной температуры. Таймер позволяет программировать начало приготовления так, чтобы ваш кофе был готов в нужное вам время. Для удобства предусмотрена функция автоотключения, обеспечивающая безопасность и экономию электроэнергии. Эта модель использует молотый кофе, что дает возможность экспериментировать с разнообразными вкусами и ароматами. Надежный нейлоновый фильтр обеспечивает чистоту напитка и простоту ухода за кофеваркой. Плита автоподогрева поддерживает температуру кофе, позволяя наслаждаться горячим напитком на протяжении длительного времени. Капельная кофеварка BQ — это идеальное решение для тех, кто ценит простоту в использовании, стильный дизайн и безупречный вкус свежезаваренного кофе.

Отзывы о товаре Капельная кофеварка со встроенной кофемолкой BQ CM3002 Черный-Стальной




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Кофеварка
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый
Материал корпуса
пластик / металл
Объём резервуара для воды
1.5
Объем резервуара для кофе
0.2
Цвет
черный, серебристый
Мощность
1400 Вт
Дисплей
да
Управление
электронное
Подогрев чашек
да
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Таймер
да
Автоотключение
да
Плита автоподогрева
да
Встроенная кофемолка
да
Регулировка крепости кофе
да
Страна производитель
Китай
Описание
Капельная кофеварка BQ — это стильное сочетание элегантности и функциональности, созданное специально для ценителей качественного кофе. Эта кофеварка воплощает в себе множество полезных функций, облегчая приготовление вашего любимого напитка. С легкостью управляйте процессом приготовления благодаря электронному управлению и яркому дисплею, которые обеспечивают максимальное удобство использования. Стильные черный и серебристый цвета корпуса кофеварки BQ прекрасно впишутся в любой интерьер, добавляя современный штрих вашей кухне. Вес устройства составляет 4,68 кг, что обеспечивает его устойчивость и надежность в эксплуатации. Объем резервуара для воды 1,5 литра позволяет за один раз готовить кофе для всей семьи или коллег, а объем резервуара для кофе 0,2 литра идеально подходит для хранения свежемолотого кофе. Кофеварка оснащена функцией подогрева чашек, благодаря чему ваш кофе будет всегда оптимальной температуры. Таймер позволяет программировать начало приготовления так, чтобы ваш кофе был готов в нужное вам время. Для удобства предусмотрена функция автоотключения, обеспечивающая безопасность и экономию электроэнергии. Эта модель использует молотый кофе, что дает возможность экспериментировать с разнообразными вкусами и ароматами. Надежный нейлоновый фильтр обеспечивает чистоту напитка и простоту ухода за кофеваркой. Плита автоподогрева поддерживает температуру кофе, позволяя наслаждаться горячим напитком на протяжении длительного времени. Капельная кофеварка BQ — это идеальное решение для тех, кто ценит простоту в использовании, стильный дизайн и безупречный вкус свежезаваренного кофе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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