Капельная кофеварка BQ CM1008 Черный-красный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый
Объём резервуара для воды
1.25
Объем резервуара для кофе
1.25
Мощность
1000 Вт
Управление
механическое
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719588
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кофеварка
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый
Материал корпуса
нержавеющая сталь/пластик
Объём резервуара для воды
1.25
Объем резервуара для кофе
1.25
Длина сетевого шнура
1
Мощность
1000 Вт
Дисплей
нет
Управление
механическое
Подогрев чашек
да
Плита автоподогрева
да
Встроенная кофемолка
нет
Регулировка температуры кофе
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х32х22
Вес, кг.
2.27
Описание товара Капельная кофеварка BQ CM1008 Черный-красный
Кофеварка капельная BQ CM1008 является идеальным решением для любителей ароматного и насыщенного кофе. Модель объединяет простоту использования, функциональность и элегантный дизайн, делая процесс приготовления кофе удобным и приятным.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кофеварка
Тип кофеварки
кофеварка капельная
Тип используемого кофе
молотый
Материал корпуса
нержавеющая сталь/пластик
Объём резервуара для воды
1.25
Объем резервуара для кофе
1.25
Длина сетевого шнура
1
Мощность
1000 Вт
Дисплей
нет
Управление
механическое
Подогрев чашек
да
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Плита автоподогрева
да
Встроенная кофемолка
нет
Регулировка температуры кофе
нет
Страна производитель
Китай
Кофеварка капельная BQ CM1008 является идеальным решением для любителей ароматного и насыщенного кофе. Модель объединяет простоту использования, функциональность и элегантный дизайн, делая процесс приготовления кофе удобным и приятным.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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